07:06 Uhr

Dschungelcamp 2019: Start, Kandidaten, TV, Live-Stream und News Panorama

Alles zum Dschungelcamp 2019: Hier bekommen Sie die Infos zu Start, Kandidaten, TV, Live-Stream, Moderatoren und zum Drehort von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus".

Ins Dschungelcamp 2019 werden Anfang des kommenden Jahres wieder prominente Kandidaten ziehen. Hier bekommen Sie die Infos zur Sendung. Wir beantworten die folgenden Fragen:

Wann ist der Start von "Ich bin ein Star - Holt ich hier raus"?

Wer zeigt das Dschungelcamp live im TV und Stream?

Welche Kandidaten ziehen ins Dschungelcamp?

Wer sind die Moderatoren?

Wo ist der Drehort fürs Dschungelcamp?

Wer waren die bisherigen Dschungelcamp-Gewinner?

Wo gibt es die aktuellen News zur RTL-Show?

Start-Termin: Wann geht das Dschungelcamp 2019 los?

Zumindest der Monat steht fest: Das Dschungelcamp 2019 startet wie in den vergangenen Jahren im Januar. Einen genaueren Termin gibt es noch nicht. Sie erfahren das genaue Datum an dieser Stelle, sobald es feststeht.

Dschungelcamp live im TV und Stream

Ganze Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" lassen sich auf RTL sehen. Der Sender bietet über den den Dienst TVNow auch einen Live-Stream und Wiederholungen an.

Auch das Format "Die Stunde danach" kehrt 2019 zurück. In dieser Show von Angela Finger-Erben kommen direkt nach dem Dschungelcamp auf RTLplus Kandidaten, Angehörige und Fans zu Wort.

Hier lesen Sie mehr darüber, wie sich das Dschungelcamp live im TV und Stream sehen lässt.

Welche Kandidaten ziehen ins Dschungelcamp 2019?

Offiziell gibt RTL die Kandidaten immer erst kurz vor dem Start der jeweiligen Staffel bekannt. Die Bild ist aber üblicherweise gut informiert und will schon einige Namen kennen. Diese Promis sollen demnach in den Dschungel ziehen:

Tommi Piper (deutscher Alf-Sprecher)

Bastian Yotta (Selfmade-Millionär)

Evelyn Burdecki (Ex-Bachelor-Kandidatin)

Sibylle Rauch (frühere Porno-Darstellerin und Schauspielerin)

Domenico de Cicco (Ex-Teilnehmer von Bachelor in Paradise)

Daniela Büchner (Ehefrau des verstorbenen TV-Auswanderers Jens Büchner)

Mehr über die Dschungelcamp-Kandidaten lesen Sie hier.

"Ich bin ein Star - Holt mich hier raus": Moderatoren in Staffel 13

Die bissigen Kommentare der Moderatoren sind wichtiger Teil des Dschungelcamps. Seit der ersten Staffel im Jahr 2004 ist Sonja Zietlow dabei, die die Sendung seitdem immer moderiert hat. An ihrer Seite führte bis 2012 Dirk Bach durch die Show. Nach dessen Tod übernahm 2013 Daniel Hartwich die Moderation. RTL setzt auch 2019 wieder auf Zietlow und Hartwich.

Sie möchten mehr über die beiden erfahren? In diesem Artikel stellen wir die Dschungelcamp-Moderatoren genauer vor.

Wo liegt der Dschungelcamp-Drehort?

Das Dschungelcamp wird trotz mancher Fake-Vorwürfe tatsächlich im australischen Dschungel gedreht. Allerdings handelt es sich beim Drehort nicht um einen abgelegenen Wald, sondern um ein Privatgrundstück unweit der Zivilisation. Das Gebiet liegt an der Ostküste Australiens etwa 120 Kilometer südlich der Großstadt Brisbane. Auf dieser Karte ist der Ort markiert:

Bild: Google Maps, AZ-Screenshot

Genaueres über den Dschungelcamp-Drehort lesen Sie hier.

Gewinner: Das waren die bisherigen Dschungelkönige

In der Vergangenheit wurden bereits zwölf Dschungelkönige gekrönt. Wir geben einen Überblick über die Dschungelcamp-Gewinner:

Staffel 01, 2004: Costa Cordalis

Staffel 02, 2004: Désirée Nick

Staffel 03, 2008: Ross Antony

Staffel 04, 2009: Ingrid van Bergen

Staffel 05, 2011: Peer Kusmagk

Staffel 06, 2012: Brigitte Nielsen

Staffel 07, 2013: Joey Heindle

Staffel 08, 2014: Melanie Müller

Staffel 09, 2015: Maren Gilzer

Staffel 10, 2016: Menderes Bagci

Staffel 11, 2017: Marc Terenzi

Staffel 12, 2018: Jenny Frankhauser

Mehr über die Dschungelcamp-Gewinner und eine Übersicht über alle Kandidaten der einzelnen Staffeln lesen Sie hier.

News zum Dschungelcamp 2019

Welche Kandidaten ziehen noch in das Dschungelcamp? Was passiert in den einzelnen Folgen von Staffel 13? Alle Neuigkeiten rund um die Sendung lesen Sie hier in unserem News-Blog zum Dschungelcamp. (AZ)

Themen Folgen