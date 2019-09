vor 16 Min.

"The Voice of Germany" 2019, Folge 5: Augsburgerin ist erfolgreich

"The Voice of Germany" 2019, Folge 5: Die fünften Blind Auditions waren im TV auf ProSieben zu sehen. Alle News hier im Blog.

"The Voice of Germany" 2019: In Folge 5 kämpften die Coaches unter anderem um eine talentierte Augsburgerin. Alle News gibt es hier im Überblick.

Am Donnerstagabend lief Folge 5 von "The Voice of Germany" 2019 im TV. In unserem Blog finden Sie alle News zu Staffel 9 von "The Voice of Germany".

"The Voice of Germany" 2019: Alle News im Blog

27. September: Augsburgerin beeindruckt Coaches

Die fünften Blind Auditions von "The Voice of Germany" 2019 gingen am Donnerstagabend über die Bühne. Unter anderem trat das erste Rap-Duo in der Geschichte von "The Voice" auftreten. Phillip und Danny kommen aus dem Schwarzwald und rappen seit 9 Jahren gemeinsam unter dem Namen "Rookies". Außerdem beeindruckte die aus Stadtbergen bei Augsburg kommende Anna Strohmayr die Jury. Für wen sich die Studentin entschieden hat, lesen Sie hier: "The Voice of Germany" 2019: Rap-Premiere und talentierte Augsburgerin in Folge 5

22. September: Kandidat Jannik singt einen Mark Forster-Song

Bei "The Voice of Germany" 2019 steht heute Folge 4 mit den nächsten Blind Auditions auf dem Programm. Natürlich werden die Coaches Rea Garvey, Sido, Alice Merton und Mark Forster wieder alles geben, um die besten und außergewöhnlichsten Gesangstalente zu sich ins Team zu holen. Mit dabei sind unter anderem drei Kandidaten aus Österreich und eine Kandidatin aus der Schweiz. Und Juror Mark Forster bekommt seinen eigenen Hit "Flash Mich" vorgetragen. Wie der Coach diesen Auftritt wohl findet? Mehr zur heutigen Show lesen Sie in unserer Vorschau: "The Voice of Germany" 2019 heute: Die Kandidaten in Folge 4

20. September: Ex-GNTM-Kandidatin tritt bei den Blind Auditions auf

Bei den dritten Blind Auditions von "The Voice of Germany" 2019 dürfte eines der Talente dem Zuschauer vielleicht bereits bekannt vorgekommen sein: Die ehemalige "Germany´s next Topmodel"-Kandidatin Sally Haas wollte diesmal nicht mit ihrem Aussehen, sondern mit ihrer Stimme überzeugen - und war damit erfolgreich. Mehr zur gestrigen Folge von "The Voice of Germany" 2019 lesen Sie hier: "The Voice of Germany" 2019, Folge 3: GNTM-Kandidatin bei den Blind Auditions

16. September: Kandidat Niklas beeindruckt die Coaches

Am Sonntagabend lief Folge 2 von "The Voice of Germany" auf Sat.1. Eines der Talente hat es der Jury dabei besonders angetan: Für Kandidat Niklas drehen sich alle vier Coaches um. "Ich glaub, dich hat der Himmel geschickt", schwärmt Sido nach dem Auftritt des 25-Jährigen. Für wen sich Niklas am Ende entschieden hat und welche Kandidaten es noch in die nächste Runde geschafft haben, erfahren Sie in unserem Rückblick zur zweiten Folge: "The Voice of Germany" 2019, Folge 2: Krieg der Coaches

13. September: "The Voice-Kids"-Talent tritt erneut an

Am Donnerstag startete die neue Staffel von "The Voice of Germany". Von der Jury aus dem vergangenen Jahr blieb nur noch Mark Forster übrig. In Staffel 9 gesellen sich Rapper Sido, Alice Merton und Rea Garvey, der einige Staffeln aussetzte dazu. Rea Garvey ist jedoch nicht das einzige bekannte Gesicht: Der mittlerweile 18-jährige Lukas nahm bereits 2014 erfolgreich bei "The Voice Kids" teil und schaffte es mit Coach Lena weit. Nun Mehr zu Folge 1 von heute lesen Sie hier: "The Voice of Germany" 2019, Folge 1: Heute ist ein "Voice Kids"-Talent dabei

22. August: In der neuen Staffel gibt es eine "Comeback Stage"

Jetzt gibt es für nicht ausgewählte Talente bei "The Voice of Germany" 2019 eine zweite Chance – in der Online-Show "The Voice: Comeback Stage by SEAT". Online-Coach Nico Santos pickt sich die besten No-Buzzer-Talente bei den Blind Auditions sowie Ausscheider aus den Battles und Sing Offs heraus und macht daraus sein eigenes Team. Die beiden Web-Sieger treten im Halbfinale gegen die Talente von Alice Merton, Rea Garvey, Sido und Mark Forster live im TV an und haben wieder die Chance auf den Titel "The Voice of Germany 2019".

Die Online-Show ist parallel zur neunten Staffel „The Voice of Germany“, die ab 12. September 2019 donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1 ausgestrahlt wird, auf www.TheVoiceofGermany.de abrufbar. Parallel zur Sendung am Donnerstag gibt es jede Woche eine neue Folge.

29. Juli: Das ist die Jury

Vier bekannte Musiker sind als Coaches mit dabei. Sie stellen jeweils ein Team mit talentierten Sängern zusammen und wollen genauso den Sieg erringen wie die Kandidaten. Das sind die vier Juroren:

Sido alias Paul Hartmut Würdig

Rea Garvey

Mark Forster

Alice Merton

Start-Termin steht fest

Am 12. September geht es los: Dann startet "The Voice of Germany" 2019. Die Sendung läuft immer donnerstags auf ProSieben und sonntags auf Sat.1. Schon bei den vergangenen Staffeln hatten sich die beiden Sender die Ausstrahlung geteilt.

Das Grundkonzept bleibt bestehen: Im ersten Schritt müssen die Kandidaten in den Blind Auditions die Jury überzeugen. Diese sitzt mit dem Rücken zur Bühne und kann den jeweiligen Kandidaten damit nicht sehen. Gefällt einem Juroren der Gesang, kann er einen Buzzer drücken und sich umdrehen. Dann ist der Teilnehmer auf jeden Fall weiter und kann sich am Ende einem Team der Jury-Mitglieder anschließen, die sich umgedreht haben.

In weiteren Runden treten die Kandidaten gegeneinander an - bis am Ende der Gewinner gekürt wird. In diesem News-Blog können Sie die Kandidaten und Coaches auf diesem langen Weg begleiten.

