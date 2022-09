Corona-Regeln in Deutschland ab Oktober 2022 – Bundesländer im Überblick

Zum 1. Oktober kehren in Deutschland nach einem ruhigen Sommer manche Corona-Regelungen zurück. Die Entscheidung über die Maßnahmen können die Bundesländer treffen.

Zum Sommer hin wurden die Corona-Regeln in Deutschland nach und nach gelockert. Mitunter konnte man in den letzten Wochen fast vergessen, dass die Corona-Pandemie noch nicht ausgestanden ist. Zum Herbst befürchten manche Virologinnen und Virologen und auch viele Bürgerinnen und Bürger nun eine neuerliche Corona-Welle, wie es sie in den letzten beiden Jahren gegeben hat. Das gilt auch für Politikerinnen und Politiker, weswegen es zum 1. Oktober neue Corona-Maßnahmen geben wird.

Neue Corona-Regelungen ab 1. Oktober 2022

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ( SPD) und Justizminister Marco Buschmann ( FDP) hatten sich auf neue alte Corona-Schutzmaßnahmen für den Herbst geeinigt. Die wohl wichtigste Maßnahme stellt die wiederkehrende Maskenpflicht dar. Die Maske word in einigen Innenräumen wieder eingeführt werden, in denen sie derzeit nicht getragen werden muss. Auch in Flugzeugen und im Fernverkehr ist die Maske verpflichtend zu tragen. Das ist aber nicht alles: "Wenn die Situation es gebietet, gilt auch eine Maskenpflicht bei Außenveranstaltungen und es kommt zu Obergrenzen im öffentlichen Raum", sagte Lauterbach. Mittlerweile wurden die Schutzmaßnahmen von Bundestag und Bundesrat abgenickt. Die wichtigsten Corona-Regelungen ab dem 1. Oktober im Überblick:

Maskenpflicht im Fernverkehr: Im öffentlichen Bahn-Verkehr muss ab dem 1. Oktober bundesweit einheitlich eine Maske getragen werden. In Flugzeugen besteht hingegen keine Maskenpflicht mehr.

Im öffentlichen Bahn-Verkehr muss ab dem 1. Oktober bundesweit einheitlich eine Maske getragen werden. In Flugzeugen besteht hingegen keine mehr. FFP2-Maskenpflicht: In einigen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Arztpraxen und Pflegestätten kehrt eine FFP2-Maskenpflicht zurück.

Corona-Maßnahmen ab dem 1. Oktober: Stufen-System für Bundesländer

Neben den Regelungen, welche definitiv zum 1. Oktober 2022 in Kraft treten, können die Bundeslänger ab Herbst auch selbst einige Maßnahmen beschließen. Es gibt zwei Stufen, welche unterschiedliche Corona-Maßnahmen nach sich ziehen.

Stufe 1: Wenn sich das Infektionsgeschehen verändert, können die Länder dieses durch die Stufe 1 der Corona-Regelungen eindämmen. Der Gastronomie soll etwas mehr Freiraum gegeben werden als das zu Beginn der Corona-Pandemie der Fall war. Das System sieht dann folgende Maßnahmen vor.

Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) herrscht Maskenpflicht .

. Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen. Außnahmen finden sich bei öffentlichen Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen sowie in der Gastronomie . Dafür muss ein negativer Testnachweis erbracht werden.

in öffentlichen Innenräumen. Außnahmen finden sich bei öffentlichen Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen sowie in der . Dafür muss ein negativer Testnachweis erbracht werden. An Schulen können Maskenpflicht und Testpflicht eingeführt werden. Das gilt für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse, Lehrkräfte und Bedienstete. Diese Regelung soll nur in Kraft treten, wenn der Präsenzunterricht nicht anderweitig aufrecht erhalten werden kann.

und eingeführt werden. Das gilt für Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse, Lehrkräfte und Bedienstete. Diese Regelung soll nur in Kraft treten, wenn der Präsenzunterricht nicht anderweitig aufrecht erhalten werden kann. Testpflicht beim Zutritt zu bestimmen Einrichtungen. Beispielsweise Kinderheime, Haftanstalten und Asylunterkünfte.

beim Zutritt zu bestimmen Einrichtungen. Beispielsweise Kinderheime, Haftanstalten und Asylunterkünfte. Die Länder können darüber entscheiden, ob frisch geimpfte und frisch Genesene von der Maskenpflicht auszunehmen sind.

Stufe 2: Wenn die Maßnahmen aus Stufe 1 nicht greifen, die Infektionszahlen hoch bleiben und eine Überbelastung des Gesundheitssystems oder kritischer Infrastruktur droht, dann können die Länder die Corona-Regelungen verschärfen. Sie haben dann folgende Optionen.

Grundsätzliche Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen.

in öffentlichen Innenräumen. Mindestabstand im öffentlichen Raum von 1,5 Metern.

Maskenpflicht bei Events und Veranstaltungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann.

bei Events und Veranstaltungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann. Verpflichtende Hygienekonzepte für Unternehmen, Einrichtungen, Betriebe, Gewerbe, Angebote und Veranstaltungen aus dem Kultur-, Freizeit- und Sportbereich. Das gilt für Innenträume, die öffentlich zugänglich sind.

Corona-Regeln in Deutschland im Überblick

Ab dem 1. Oktober 2022 können die Bundesländer also selbst entscheiden, ob sie es bei den bundesweiten Maßnahmen belassen, oder die Corona-Regelungen verschärfen. Wir bieten Ihnen einen Überblick, wie es in den einzelnen Ländern aussieht.

Corona-Regeln in Bayern

Die Corona-Regeln in Bayern wurden seit dem 3. April gelockert. Seitdem gab es keine Maskenpflicht in Innenräumen und seit dem 13. April auch keine Quarantänepflicht für Kontaktpersonen mehr. Infizierte, die symptomfrei sind, können die Isolation nach fünf Tagen beenden. In Bayern ist zum 1. Mai außerdem die Testpflicht in Schulen und Kitas weggefallen. Diese könnte nach den Regeländerungen zum 1. Oktober aber wieder eingeführt werden, wie auch einige andere Maßnahmen. Im Sommer fiel in Bayern auch die FFP2-Maskenpflicht im Nahverkehr. In Bussen und Bahnen muss nur noch eine medizinische Maske getragen werden. Auch im ÖPNV könnte sich das aber wieder ändern, wenn das Land die Stufe 1 der neuen Corona-Maßnahmen ab Herbst ausrufen sollte.

Corona-Regeln in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg war die Lage lange etwas konservativer als in Bayern. Ab dem 1. Mai änderte sich nur, dass die Maskenpflicht bei Zahnärzten auslief. Anfang Mai wurde in Baden-Württemberg dann nachgezogen und eine Quarantänepflicht von fünf Tagen eingeführt. Zuletzt wurden die bestehenden Regelungen bis zum 30. September verlängert, ab dem 1. Oktober gelten dann die bundesweiten Maßnahmen. Anzeichen dafür, dass das Land Anfang Oktober die Stufe 1 ausrufen wird, gibt es aber nicht.

Corona-Regeln in Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt und im Saarland

In Nordrhein-Westfalen blieb die Landesregierung lange vorsichtig, schloss sich dann aber den allgemeinen Lockerungen an. Gleiches gilt für die Corona-Regeln in Sachsen-Anhalt und die Corona-Maßnahmen im Saarland. Wenn die Länder bei dem Kurs bleiben, welchen sie vor dem Sommer fuhren, könnte die ein oder andere Maßnahme aus Stufe 1 bald gelten.

Corona-Regeln in Hessen

In Hessen wurden die neuen Quarantäne- und Isolationsregeln bereits zum Mai aufgegriffen. In dem Land galt schnell die Isolationspflicht von fünf Tagen, eine Freitestung war nicht mehr nötig. Infizierte, die im medizinischen Sektor arbeiten, durften ihre Arbeit ab sofort am fünften Tag nach Beginn der Isolation wieder aufnehmen, wenn sie ein negatives Testergebnis vorlegen. Die Testpflicht in hessischen Schulen galt auch nicht weiter. Und schnell kam auch noch eine Änderung: Ungeimpfte Haushaltsangehörige müssen sich nicht mehr automatisch in Quarantäne begeben. Hessen war eines der schnellesten Bundesländer, wenn es um die Lockerungen geht. Daher werden sich zum 1. Oktober wohl zunächst auch nur die bundesweiten Bestimmungen ändern.

Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz

Auch in Rheinland-Pfalz gab es zum Mai 2022 eine neue Corona-Landesverordnung – und auch hier endete die zehntätige Quarantäne-Pflicht. Stattdessen müssen Infizierte seitdem noch mindestens fünf Tage in Isolation. Kontaktpersonen sind dazu nicht mehr verpflichtet. Zum 1. Oktober 2022 wird es wohl nur Veränderungen hinsichtlich der Maskenpflicht geben.

Corona-Regeln in Thüringen

Ab dem 6. Mai entfiel in Thüringen die Testpflicht an Schulen. Außerdem wurde die Isolationspflicht auf fünf Tage gesenkt. Eine Einschränkung: Es darf die Quarantäne nur verlassen werden, wenn zwei Tage keine Symptome aufgetreten sind. Für Kontaktpersonen gibt es keine Quarantäne-Pflicht mehr. Allerdings empfiehlt das Land, dass sich jede Kontaktperson trotzdem zunächst isolieren sollte. Wie es im Oktober weitergeht, ist nicht absehbar. Allerdings scheint es derzeit keinen Grund zu geben, Stufe 1 auszurufen.

Corona-Regeln in Niedersachsen

In Niedersachsen endete zum Mai 2022 die Testpflicht an Schulen und Kitas, die Maskenpflicht war bereits zuvor gefallen. Es folgten weitere Lockerungen. Derzeit verhält es sich ähnlich, wie in Thüringen. Die Diskussionen um weitere Corona-Regeln sind zurückhaltend.

Corona-Regeln in Hamburg

Der Status als Corona-Hotspot endete in der Hansestadt zum 30. April. Damit fielen in dem Bundesland die Maskenpflicht im Einzelhandel und in Innenräumen. Allerdings bliebt auch im Mai vorerst eine Maskenpflicht im Nahverkehr und in Pflegeheimen und Krankenhäusern, die dann gelockert wurde. Hamburg zeigte sich oftmals als vorsichtig, weswegen es möglich ist, dass das Land bald von den zusätzlichen Corona-Maßnahmen Gebrauch macht.

Corona-Regeln in Bremen

In Bremen verhält es sich ähnlich wie in Hamburg. Zum Mai wurde beschlossen, dass in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen jeder über 14 Jahre eine FFP2-Maske tragen müsse. Zuvor hatte eine OP-Maske ausgereicht. In Bremen trat also der seltene Fall ein, dass ein Regelung zum Sommer sogar leicht verschärft wurde. Wie der weitere Fahrplan aussieht, wird sich ab dem Herbst 2022 zeigen.

Corona-Regeln in Brandenburg

Für alle nicht geimpften und genesenen Schüler, Lehrkräfte und Beschäftigte endet zum Mai die Testpflicht in Schulen und Kitas. Ansonsten blieb in Brandenburg zunächst alles beim Alten, was sich später endete. Die Ausgangslage zum Herbst ist in dem Land ruhig. Wenig Anzeichen für Verschärfungen.

Corona-Regeln in Berlin

In der Hauptstadt waren die Corona-Regelungen vergleichsweise streng. Diesen Fahrplan wird Berlin wohl auch beibehalten, da das Land einen Vorbild-Charakter innehat und ein sich schnell verbreitendes Coronavirus für die größte Stadt in Deutschland besonders bedrohlich ist. Wenn die Fallzahlen steigen, dann ist eine schnelle Ausrufung der Stufe 1 zu erwarten.

Corona-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern

Seit dem 28. April gelten in Mecklenburg-Vorpommern nur noch die Corona-Basisschutzmaßnahmen. Das Land lockerte mit als erstes, weswegen es wohl als eines der letzten von den Optionen Gebrauch machen wird, welche ab dem 1. Oktober bestehen werden.

Corona-Regeln in Sachsen und Schleswig-Holstein

In den Bundesländern Schleswig-Holstein und Sachsen wurde die Corona-Schutz-Verordnung länger beibehalten als es in vielen anderen Bundesländern der Fall war. Gerade in Sachsen hatten während der Corona-Pandemie hohe Fallzahlen für Aufsehen gesorgt. Sollte das wieder der Fall sein, könnten bald strengere Bedingungen herrschen.