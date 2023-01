Dschungelcamp 2023 gestern am 28. Januar: Wer ist rausgeflogen und wer im Finale?

Wer ist raus beim Dschungelcamp 2023? Gestern am 28. Januar 2023 hat sich entschieden, welche Kandidatinnen und Kandidaten im IBES-Finale um den Sieg kämpfen.

Die Entscheidung steht bevor: Die verbleibenden Kandidatinnen und Kandidaten im Dschungelcamp 2023 treten heute Abend im Finale an. Am Ende wird ein Promi als Dschungelkönigin oder Dschungelkönig auf dem Thron sitzen.

Gestern am 28. Januar 2023 mussten aber erst einmal zwei Promis gehen: Wer ist raus bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (IBES)?

Dschungelcamp 2023 gestern: Wer ist rausgeflogen am 28. Januar 2023?

Zum einen ist Cosimo Citiolo raus aus dem Dschungelcamp 2023. Sein Kommentar zum Ausscheiden: "Ich wusste, worauf ich mich einlasse und dass ich meinen Mund nicht halten kann. Ich bin so geblieben, wie ich bin."

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Jolina Mennen hat es ebenfalls getroffen: Genau wie Cosimo Citiolo bekam sie an Tag 16 nicht genug Anrufe und verpasst das Finale von IBES 2023 heute Abend knapp.

Dschungelcamp 2023: Wer ist raus?

Nur zwei Sendetermine vom Dschungelcamp 2023 stehen noch aus: Finale und Wiedersehen. Viele Kandidaten sind nicht mehr übrig. Im Laufe der Zeit war das Camp immer leerer geworden. Zuerst wurde Verena Kerth rausgewählt, dann Markus Mörl und als Drittes Tessa Bergmeier. Es folgten: Jana URKRAFT Pallaske, Cecilia Asoro, Claudia Effenberg, Papis Loveday und am 28. Januar 2023 dann eben Cosimo Citiolo und Jolina Mennen. Da das Feld der ausgeschiedenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mittlerweile groß ist, folgt hier noch einmal eine Übersicht:

Verena Kerth

Markus Mörl

Tessa Bergmeier

Jana Pallaske

Cecilia Asoro

Claudia Effenberg

Papis Loveday

Cosimo Citiolo

Jolina Mennen

Welche Kandidaten sind im Finale von Dschungelcamp 2023 heute?

Nun steht auch fest, wer die Zuschauer im Dschungelcamp 2023 so sehr überzeugen konnte, dass es fürs Finale gereicht hat.

Lesen Sie dazu auch

Das sind die verbleibenden drei Kandidatinnen und Kandidaten bei IBES 2023, die alle davon träumen könne, zur Siegerin oder zum Sieger gekrönt zu werden.

Lucas Cordalis

Djamila Rowe

Luigi "Gigi" Birofio

Dschungelcamp 2023 gestern am 28. Januar 2023: Finale steht an

Schon um 20.15 Uhr startet heute Abend am 29. Januar 2023 "Der Countdown zum Finale" auf RTL. Angela Finger-Erben und Olivia Jones führen dabei durch einen Rückblick der aktuellen Staffel. Mit dabei sind die letzten drei Dschungelcamp-Gewinner Evelyn Burdecki, Prince Damien und Filip Pavlovi.

Das eigentliche Finale startet dann um 22.15 Uhr und wird die Entscheidung bringen. Ganz vorbei ist Staffel 16 am Sonntag aber noch nicht: Am Montag steht noch "Das große Wiedersehen" an, bei dem die Kandidatinnen und Kandidaten noch einmal aufeinandertreffen. (sge)