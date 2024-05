Tag der Pflege findet jedes Jahr am 12. Mai statt

Jährlich am 12. Mai wird der Internationale Tag der Pflege und Pflegenden gefeiert. Damit soll die Leistung aller Pflegekräfte weltweit gewürdigt werden.

Mitarbeitenden in der Kranken- oder Altenpflege, in Krankenhäusern, bei Gesundheitsdiensten oder pflegerischen Einrichtungen wird jährlich am 12. Mai beim Internationalen Tag der Pflege gedacht. Das Datum geht zurück auf die britische Krankenschwester Florence Nigh-tingale, die an diesem Tag Geburtstag hatte. Sie lebte von 1820 bis 1910 und gilt als Mitbegründerin des modernen Pflegewesens.

Aus dem Tag der Krankenschwester wurde der Tag der Pflege

Schon 1953 gab es erste Stimmen, die sich für einen „Nurses Day“, also einen Tag für Pflegerinnen und Pfleger, aussprachen. Federführend war Dorothy Sutherland, eine Mitarbeiterin des US-Gesundheitsministeriums. Jedoch verweigerte der damalige US-Präsident Dwight D. Eisenhower seine Zustimmung und so widmete sich der International Council of Nurses (ICN) der Idee. Der erste „Nurses Day“ wurde im Jahr 1965 gefeiert, seit 1974 wird er am 12. Mai begangen. Aus dem Internationalen Tag der Krankenschwester, wie der „Nurses Day“ in Deutschland hieß, wurde der Tag der Pflege – so wie noch heute. (pm/mel)