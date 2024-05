Wertschätzung, Teamwork und tarifliche Bezahlung

Altenhilfe der Stadt Augsburg baut auf junge Menschen und bietet entsprechende Perspektiven.

Zum Tag der Pflege würdigt die Altenhilfe Augsburg die Verbundenheit und das Engagement ihrer Pflegekräfte und Mitarbeitenden und betont dabei die Werte, die das Fundament ihrer Einrichtungen bilden. Susanne Greger, Werksleiterin der Altenhilfe Augsburg, unterstreicht dabei vor allem die Bedeutung von Wertschätzung, Teamwork und tariflicher Bezahlung.

Unterstützendes Arbeitsumfeld bei der Altenhilfe der Stadt Augsburg

„Wertschätzung ist für uns kein Lippenbekenntnis, sondern ein zentraler Bestandteil unserer Unternehmenskultur“, erklärt Susanne Greger. „Unsere Pflegekräfte leisten Tag für Tag Großartiges und verdienen dafür nicht nur Anerkennung, sondern auch ein unterstützendes Arbeitsumfeld, das ihre Arbeit wertschätzt und honoriert.“

Auch die Wertigkeit einer guten Pflegeausbildung sei unerlässlich für qualitativ hochwertige Pflegeleistungen. Jedes Jahr gewinnt die Altenhilfe rund 25 Auszubildende für die dreijährige generalistische Pflegeausbildung und einjährige Pflegefachhelfer-Ausbildung. „Ein wesentlicher Entscheidungsfaktor, sich für eine Pflegeausbildung bei der Altenhilfe zu entscheiden, sind neben den vielfältigen pflegefachlichen Ausbildungsinhalten vor allem die Karrierechancen, gute Arbeitsbedingungen, und eine gute Bezahlung“, berichtet Werkleiterin Susanne Greger.

Diese Vertragskonditionen bietet die Altenhilfe der Stadt Augsburg

Mit dem attraktiven Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, einer zusätzlichen Altersversorgung, verlässlichen Arbeitszeiten, einem günstigen Jobticket und vielen erfahrenen Kolleginnen und Kollegen erhalten Auszubildende attraktive Arbeitsbedingungen bei dem städtischen Unternehmen mit rund 800 Pflegeplätzen im Stadtgebiet.

Während der Ausbildung sorgen die Praxisanleiter und -leiterinnen und die Ausbildungskoordinatorin der Altenhilfe Augsburg dafür, dass die Azubis mit vielen innovativen Methoden und Arbeitstechniken vertraut gemacht werden. Von Vorteil ist für sie, dass durch die generalisierte Pflegeausbildung die fachliche Ausrichtung mehr Anerkennung erfahren hat.Diese brauchen nicht nur die Beschäftigten, sondern auch die betroffenen Pflegebedürftigen und deren Angehörige.

Mentale Gesundheit der Pflegekräfte steht im Fokus

Ein kontinuierliches Ziel besteht zudem darin, die Arbeit in der Pflege zu erleichtern, damit Auszubildende im Beruf über lange Jahre bleiben. So wird bereits seit Jahren die Pflegedokumentation digital und mobil durchgeführt und moderne Pflegebetten, Liftersysteme, Rollstühle, Umsetz- und Aufrichthilfen eingesetzt. Viel Wert wird auch daraufgelegt, die mentale Gesundheit der Mitarbeitenden zu unterstützen. Während der Arbeitszeit werden in den städtischen Senioreneinrichtungen Entspannungsangebote wie Massagestühle angeboten, um echte Ruhephasen zu ermöglichen.

„Die großen Herausforderungen, vor der die Pflege und die Gesellschaft insgesamt steht, wollen wir als kommunales Unternehmen lösen und die richtigen Weichen stellen“, betont Greger. (pm)