Diese Hilfsangebote gibt es in der Region für die Erdbebenopfer

Das Erdbeben am 6. Februar hat die Türkei und Syrien schwer getroffen. Wer spenden möchte, kann das bei zahlreichen regionalen Hilfsprogrammen tun.

In der Türkei und in Syrien ist es zu einem verheerenden Erdbeben gekommen. Die Zahl der Toten steigt immer noch weiter an. Zehntausende Menschen wurden verletzt, Häuser und Infrastruktur in der Region wurden stark beschädigt. Viele Menschen möchten daher den Betroffenen vor Ort helfen. Wir geben eine Übersicht über regionale Hilfsangebote.

Augsburg : Die Erdbebenopfer können finanziell über das Alevitische Kulturzentrum und Cem Haus Augsburg unterstützt werden. Eingehende Spenden werden an den Dachverband der alevitischen Gemeinden Deutschland weitergeleitet. IBAN: DE69 7205 0000 0250 5578 99 .

Landkreis Donau-Ries : Wer Soforthilfe leisten will, kann das mit einer Geldspende tun. Die Spenden können entweder direkt in der Moschee in Nördlingen abgegeben oder an die Hilfskampagne des Ditib-Hauptvereins überwiesen werden.

Wer Soforthilfe leisten will, kann das mit einer Geldspende tun. Die Spenden können entweder direkt in der Moschee in Nördlingen abgegeben oder an die Hilfskampagne des Ditib-Hauptvereins überwiesen werden. Landkreis Aichach-Friedberg : Die Türkeistämmige Gemeinschaft in Aichach-Friedberg bündelt in der Moschee in Friedberg-Süd die Hilfsaktionen. Dort können Spenden abgegeben werden. Wer Geld für die Erdbebenopfer spenden möchte, kann dies über den Verein Humanitas Aichach (Humanitas Aichach e.V., Sparkasse Aichach , IBAN: DE86 7205 1210 0000 0042 42 , BIC : BYLADEM1AIC, Verwendungszweck: Erdbebenhilfe Türkei / Syrien ) oder den Caritasverband in Augsburg tun (Caritasverband für die Diözese Augsburg e.V., Liga-Bank Regensburg , IBAN: DE11 7509 0300 0000 1000 30 , BIC : GENODEF1M05).

Landkreis Günzburg : Der türkisch-islamische Kulturverein Ditib in Günzburg sammelt Sachspenden, die im Vereinsheim abgegeben werden können. Von dort aus werden sie direkt zu den Betroffenen in der Türkei gefahren. Geld kann über PayPal an die Hilfskampagne des Ditib-Hauptvereins gespendet werden ( paypal@ditib ).

Der türkisch-islamische Kulturverein Ditib in Günzburg sammelt Sachspenden, die im Vereinsheim abgegeben werden können. Von dort aus werden sie direkt zu den Betroffenen in der gefahren. Geld kann über an die Hilfskampagne des Ditib-Hauptvereins gespendet werden ( ). Neu-Ulm : Die Ditib Gemeinde in Ulm sammelt Sachspenden wie Windeln, Babynahrung oder Medikamente. Abgegeben werden können die Hilfsgüter bei der Moschee in der Herrlinger Straße . Außerdem können Sachspenden (keine Lebensmittel ) am 9. Februar zwischen 17 und 19 Uhr auf dem Parkplatz am Muthenhölzle in Neu-Ulm bei einer privaten Hilfsaktion eines regionalen Logistikunternehmens abgegeben werden. Vor dem Dogancan Center , dem türkischen Supermarkt in der Finninger Straße in Neu-Ulm , werden am 12. Februar zwischen 8 und 17 Uhr ebenfalls Waren gesammelt.

Unterallgäu : Die Firma Byload in Mindelheim in der Stillachstraße 2a sammelt Hilfsgüter, vor allem Winterbekleidung, feste Schuhe, Decken, Schlafsäcke, Babynahrung und Hygieneartikel. Am Sonntag, 12. Februar, wird in der Ettringer Straße 5 von den Mitgliedern der Türkisch-Islamischen Union Türkheim Kaffee und Kuchen verkauft. Von 14 bis 18 Uhr hoffen die Vereinsmitglieder auf viele Gäste. Der Erlös wird direkt an die Opfer der Erdbebenkatastrophe gespendet. Geldspenden werden weiterhin über die Gemeinde verteilt: Alevitische Gemeinde Mindelheim e.V., IBAN: DE51 7315 0000 0010 7521 94, BIC : BYLADEM1MLM, Bank: Sparkasse Mindelheim , Verwendungzweck: Spende Erdbeben Türkei .

Die Hilfsangebote umfassen unter anderem Hilfsorganisationen, Angebote öffentlicher Träger sowie Vereine. Die große Fülle privater Helferinnen und Helfern konnte in diesem Überblick nicht berücksichtigt werden. Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Melden Sie uns gerne weitere Hilfsinitiativen aus Ihrer Region unter online-redaktion@augsburger-allgemeine.de

