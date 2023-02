Nördlinger stellen überwältigende Hilfe für Erdbebenopfer auf die Beine

Zehn Sprinter und ein Lkw voll Kleidung und Decken machen sich von Nördlingen aus auf in die Türkei. Über logistische Herausforderungen und Menschen, deren Familien betroffen sind.

So viele Autos werden sich wohl selten auf den Weg ins Industriegebiet An der Lach gemacht haben, wie Montag und Dienstag dieser Woche. Dem Spendenaufruf des Türkisch-Islamischen Kultur-Vereins Ditib über soziale Medien folgte eine große Anzahl Bürgerinnen und Bürger in Nördlingen. „Und das aus allen Teilen der Gesellschaft, nicht nur vonseiten der türkischen Bevölkerung“, hob Vorsitzender Harun Havur am Dienstagabend in der Moschee mehrmals hervor.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Datawrapper-Grafik anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Datawrapper GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

„Wir sind überwältigt“, hört man ihn dort immer wieder sagen. Zehn Sprinter und ein 7,5-Tonner mit Waren sind inzwischen nach Augsburg gebracht worden. Dort ist eine der Sammelstellen für den Transport Richtung Istanbul und dann weiter in die Erdbebengebiete. Allein in der Türkei beträgt die Strecke rund 2000 Kilometer, auf Straßen, die irgendwann nur noch schwer befahrbar sein werden. Nach dem starken Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet steigt die Zahl der Toten am Mittwochvormittag auf knapp 10.000. Viele Menschen werden noch vermisst, rund 60.000 Helferinnen und Helfer sind Medienberichten zufolge in den zugänglichen Krisenregionen im Einsatz.

Spenden aus Nördlingen für das Erdbebengebiet sind zahlreich

Die Sachspenden aus Nördlingen sind ebenfalls eine erste schnelle Hilfe für die Opfer. „Ich habe mit meinem Schwiegervater telefoniert, der vor Ort ist“, erzählt Gökhan Karabal, einer der Helfer. „Was jetzt als Erstes benötigt wird, sind Kleidung, Decken und vor allem auch Windeln und Babynahrung“. Denn die Menschen, die am frühen Morgen von dem Beben überrascht wurden, haben nichts mit nach draußen genommen. Jetzt ist eine Rückkehr in die Wohnungen in vielen Gebieten erst einmal nicht mehr möglich. Und auch im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist derzeit Winter mit Temperaturen knapp über null Grad und Regen. Öffentliche Gebäude, Moscheen etc. bieten Unterschlupf. Die Versorgung mit Nahrung – das ist eine der wenigen guten Nachrichten – scheint in manchen Regionen aktuell zu funktionieren.

Bis zu 150 Helferinnen und Helfer waren in Nördlingen damit beschäftigt, die Spenden auf den Weg zu bringen. Als Nichtbeteiligter hatte man schnell das Gefühl, einfach nur im Weg zu stehen. Die Aufgabe war zunächst, alles, was angeliefert wurde, auszupacken, zu sortieren und neu zu verpacken, sodass die Verteilung erleichtert wird.

In der Nördlinger Moschee bereiteten die Helfer alles auf den Transport vor. Foto: Harun Havur

Nur saubere und noch tragbare Kleidung fand den Weg in die speziellen Säcke für den Transport in das Krisengebiet. Durch die vielen Anrufe, die bei Harun Havur während des kurzen Gesprächs mit den RN eingingen, wurde deutlich, welche logistische Leistung die Helferinnen und Helfer vollbringen. Was dort vor Ort sichtbar war, ist das Umverpacken und Beladen der elf Fahrzeuge, die sich auf den Weg nach Augsburg machten. Dort sind die Lkw für den Weitertransport zu beladen. Es fehlten zwischenzeitlich Fahrzeuge, aber es fanden sich Unternehmen, die ihre Lastwagen zur Verfügung stellten und Fahrerinnen und Fahrer, die unentgeltlich die Hilfsgüter nach Istanbul transportieren. „Mit so viel Unterstützung haben wir nicht gerechnet“, sagt der Vorsitzende und bedankt sich noch einmal bei Spendern und Helfern.

Lesen Sie dazu auch

Lkw und Sprinter bringen die Waren nach Augsburg

Die Sammelaktion für Sachspenden ist mit dem letzten Lkw, der am Dienstagabend Richtung Augsburg aufgebrochen ist, beendet. Hilfe wird aber weiter und vermutlich sehr lange benötigt. Wer Soforthilfe leisten will, kann das mit einer Geldspende tun. Die Spenden können entweder direkt in der Moschee abgegeben oder an das Konto paypal@ditib überwiesen werden. Die Koordination der Spendenaktionen und die Weiterleitung der Spenden in das Krisengebiet liegt in den Händen des türkischen Generalkonsulats.