Aus dem Landkreis ist Erdbebenhilfe für die Osttürkei auf dem Weg

Das Leid der Menschen nach starken Erdbeben in der Türkei und Syrien hat auch im Landkreis Günzburg Hilfsaktionen ausgelöst. Viele Familien sind betroffen.

"Bin da", steht auf dem Schild der "Änderungsschneiderei Damen und Herren" am Günzburger Wätteplatz. Ja, Samir Joumaa ist da, so wie seit neun Monaten, als er den kleinen Laden eröffnet hat. Er steht in seinem Geschäft, wartet auf Kunden und arbeitet Aufträge ab – aber seit Montag mit weniger Konzentration als sonst. Der "Schneider aus Aleppo", der 2011 aus seiner Heimat erst in den Libanon und fünf Jahre später von dort nach Deutschland geflohen ist, denkt an Verwandte, Bekannte und Freunde in Syrien und der Türkei.

Vor wenigen Stunden hat ihm seine Frau am Dienstag eine Zusammenstellung von Fotos auf sein Smartphone geschickt. Eine Frau mit einem kleinen Kind auf dem Arm ist zu sehen. Daneben sind noch zwei Kinder abgebildet. Und rechts unten schließlich kniet ein Mann, der stolz einen Arm ausstreckt, der auf ein blühendes Feld weist.

Alle aus der Familie sind tot

Alle aus dieser Familie sind tot, Joumaas Cousine, ihr Mann, ihre Kinder. Gelebt haben sie in einem Dorf nahe der Stadt Afrin, die sich ungefähr 60 Kilometer nördlich von Aleppo befindet. Gewohnt haben sie in der dritten Etage eines fünfstöckigen Hauses. Das Haus steht nicht mehr. Es ist unter den Erschütterungen des fürchterlichen Erdbebens zerkrümelt wie ein Keks, den man in der Hand zusammendrückt und dann mit der Innenseite der Finger auf der Handfläche zerreibt.

Viele Herzen sind auf der Foto-Kombination als Emojis zu sehen. Es sind zerbrochene Herzen. Und Gesichter, aus deren Augen Tränen strömen wie ein Fluss.

Kleider verbrennen die Menschen in Syrien, um sich nach den verheerenden Erdbeben bei Minustemperaturen am Feuer aufzuwärmen. Die Not wird im Land immer größer. Foto: Sammlung Joumaa

Drei Tanten, mehrere Cousins und Cousinen leben in Aleppo und Umgebung. Samit Joumaa macht sich große Sorgen um sie. Und um einen Freund in der Türkei, der ihm ebenfalls ein Foto geschickt hat. Dessen Familie hat ihre Wohnung, aber nicht ihre Leben verloren. Die Kinder frieren besonders, sodass in den Trümmern im Freien ein Feuer gemacht wird. Als Brennmaterial dienen Kleiderstücke: T-Shirts, Pullover, die für ein wenig Wärme für die Umstehenden und Umsitzenden geopfert werden. Joumaas Verdienst reicht nicht, um sich viel leisten zu können. Aber er will Geld schicken. "Was kann ich sonst machen?", fragt er und zieht entschuldigend seine Achseln hoch.

Kulturvereine sammeln Hilfsgüter und Geldspenden

Hilfe kommt auch von anderen Menschen und Orten im Landkreis Günzburg: Noch am Montagabend starteten von der Yunus Emre Moschee in Ichenhausen Mitglieder des türkisch-islamischen Kulturvereins Ditib mit drei Sprintern nach Hatay, um Hilfspakete in die nach mehreren Erdbeben stark zerstörte Stadt nahe der syrischen Grenze zu bringen. Mehr als zehn Millionen Menschen wurden in der Osttürkei und Syrien nach den schweren Verwüstungen obdachlos. Auch Freunde von Fuat Aydin, dem zweiten Vorsitzenden des Ichenhauser Vereins, sind in Hatay betroffen. "Sie haben zum Glück überlebt. Aber bei Minus zehn Grad muss den Menschen dort schnell geholfen werden", sagt Aydin. Am Montag rief er zur Erdbebenhilfe in der WhatsApp-Gruppe auf, dann überschlugen sich die Ereignisse.

Ein Mann sucht in Adana zwischen Trümmern nach Menschen in einem zerstörten Gebäude in der türkisch-syrischen Grenzregion. Die Zahl der Toten steigt fortwährend an. Foto: Khalil Hamra/dpa

Sein Aufruf in der etwa 400 Mitglieder großen Gruppe hatte sofort Wirkung. Bis zum Abend trafen so viele Sachspenden im Vereinsheim ein, dass er seine Mitglieder bremsen musste. "Am Dienstagabend startet ein weiterer Hilfstransport. Doch am Wichtigsten ist momentan Geld", sagt Aydin. Bis Montagabend waren bereits über 2,5 Millionen Euro auf dem Spendenkonto des Ditib-Hauptvereins. Die Hilfe in der Türkei sei gut organisiert. Geld werde vor allem für Lebensmittel und Trinkwasser benötigt. "Alle müssen jetzt zusammen helfen. Egal, welcher Religion und Nation. Wir müssen auch an die Menschen in Syrien denken, die viel weniger Hilfe vom Staat erfahren", weist Aydin auf die schlimmen Bedingungen im Nachbarland hin. Auf der Facebook-Seite des Vereins wird fortwährend über die Hilfsmaßnahmen berichtet, es gibt Informationen zum Spendenkonto und eigenen Aktionen. Am Freitag sind die Mitglieder dazu aufgerufen, Lahmacun zu backen. Die türkischen Pizzen werden am Vereinsheim verkauft. Die Erlöse werden für die vielen Notleidenden gespendet.

Bürger aus Günzburg und Krumbach spenden

Auch in Günzburg haben viele Mitglieder des Kulturvereins Kleiderspenden an der Moschee in der Webergasse abgegeben. Von dort starteten mehrere Transporter nach München, wo die Hilfsgüter unter der Leitung des türkischen Konsulats an Zielorte in der Osttürkei gebracht werden. "Das muss gut koordiniert werden", sagt Mehmet Karatas von der Vereinsführung. Jeder, der weitere Spenden wie Trockennahrung, Babynahrung oder Kleider spenden möchte, kann dies an der Moschee in Günzburg abgeben. "Wir danken allen, die uns dabei unterstützen", sagt Vorstands-Sekretär Ugur Gencer.

Im Landkreis Günzburg ist die solidarische Hilfe der Menschen für die Erdbebenopfer in der Osttürkei und Syrien groß. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

Ein ähnliches Bild in Krumbach: "Am Mittwoch fährt ein großer Lastwagen mit unseren Hilfsgütern von Mindelheim aus in die Türkei", sagt Mehmet Ali Altinkaya, der Vorsitzende des Kulturvereins Ditib Krumbach. Er dankt allen Vereinsmitgliedern, hilfsbereiten Bürgern und Unternehmen für die Kleiderspenden, Kindernahrung und Babywindeln, die am Montag und Dienstag gesammelt und sofort weitergeschickt werden konnten. "Jetzt können Sie unseren Mitmenschen in der Türkei am besten mit Geldspenden helfen", sagt Altinkaya. So wird nach dem kommenden Freitagsgebet noch einmal gesammelt und das Geld dann auf das Ditib-Spendenkonto überwiesen.