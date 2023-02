Aichach-Friedberg

vor 5 Min.

Nach dem Erdbeben sind Betroffenheit und Hilfsbereitschaft groß

Rettungskräfte und Angehörige suchen bis spät in die Nacht im türkischen Adana nach Überlebenden in den Trümmern von Gebäuden. Nach der Erdbebenkatastrophe im türkisch-syrischen Grenzgebiet ist auch im Landkreis Aichach-Friedberg die Betroffenheit groß.

Plus In Aichach-Friedberg bangen und trauern nach dem Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion viele Menschen um Verwandte und Freunde. Die Hilfsbereitschaft ist groß.

Tolga Buldu hat zwei schlimme Tage und Nächte hinter sich. Ruhelos verfolgt er die Nachrichten aus der Erdbebenregion an der türkisch-syrischen Grenze. Er selbst hat Angehörige in Adana, einer der betroffenen Städte. Auch in seiner Verwandtschaft gibt es Tote zu beklagen. Um den Erdbebenopfern vor Ort zu helfen, starten er und ein Aichacher Geschäftsmann nun unter der Flagge der Humanitas Aichach eine Hilfsaktion. Ein erstes Treffen dazu wurde kurzfristig für den Dienstagabend anberaumt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen