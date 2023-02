Aktionen im Unterallgäu für Erdbeben-Opfer: Hier können Sie helfen

Nach dem Erdbeben in Syrien und der Türkei laufen in Mindelheim und Türkheim die ersten Hilfsaktionen an. Ein Überblick, wo und wie Sie helfen können.

Überall auf der Welt verpacken Menschen Hilfsgüter für Syrien und die Türkei. Auch im Unterallgäu sind erste Hilfsaktionen angelaufen.

Die Mindelheimer Friseurin Aysegül Yigit sammelt bis Mittwochabend Hilfsgüter

Die Familie der Mindelheimer Friseurin Aysegül Yigit in der Türkei ist vom Erdbeben betroffen, hat nichts mehr. Sie selbst kümmert sich um Hilfsgüter für die Opfer des Erdbebens. Sie hat in Kleinaitingen zehn Säcke mit Jacken organisiert und sammelt Hilfsgüter in ihrem Friseurladen in der Landsberger Straße, die sie dann an die Alevitische Gemeinde weitergibt. Abfahrt ist bereits am Mittwoch, 8. Februar, 18.30 Uhr. Die Hilfsbereitschaft sei sehr groß, berichtet sie. Leute hätten ihr schon Kombis für den Transport angeboten.

Spendenaktion der Alevitischen Gemeinde in Mindelheim

Die Alevitische Gemeinde in Mindelheim hat eine Spendenaktion gestartet. Die Hilfsgüter werden am Freitagmittag ins Katastrophengebiet in die Türkei gebracht. Bis Mittwoch, 8. Februar, 19 Uhr, können die Sachspenden hier abgegeben werden.

Aral-Tankstelle, Nebelhornstraße 8, Mindelheim

AGM e.V. (ab 16 Uhr), Fellhornstraße 7, Mindelheim

Esso Station Dönmez, Sudetenstraße 28, Kaufbeuren

Gesucht werden in erster Linie:

Heizflaschen

Decken

Saubere Babykleidung

Bettzeug, Schlafsäcke, Kissen

Babyflaschen, Babynahrung



Essensbehälter

Trockennahrung

Hygieneartikel

Winterschuhe für Kinder und Erwachsene

Mützen, Schals, Handschuhe

Spenden im Bestfall telefonisch bei Esref Karatas anmelden unter der 0151/12412722.

Die Firma Byload in Mindelheim sammelt Hilfsgüter

In der Stillachstraße 2a sammelt die Firma Byload GmbH Hilfsgüter, vor allem

Winterbekleidung

feste Schuhe

Decken, Kissen, Schlafsäcke

Babynahrung

Kleidung

Hygieneartikel insbesondere für Frauen.

In Türkheim gibt es Kaffee und Kuchen zugunsten der Erdbeben-Opfer

Auch die Mitglieder der Mehmet-Akif-Ersoy-Camii-Moschee in Türkheim wurden aktiv. Am Sonntag, 12. Februar, wird dort in der Ettringer Straße 5 von den Mitgliedern der Türkisch-Islamischen Union Türkheim Kaffee und Kuchen verkauft. Von 14 bis 18 Uhr hoffen die Vereinsmitglieder auf viele Gäste. Der Erlös wird direkt an die Opfer der Erdbebenkatastrophe gespendet.

„Jeder Cent kommt direkt dort an“, versichert 2. Vorsitzender Murat Geyik. Die Vereinsmitglieder haben auch schon warme Kleidung, Schuhe und andere Hilfsmittel gesammelt, die am Sonntag in das Krisengebiet geschickt werden sollen. Wer selbst Geld- oder Sachspenden hat, kann diese am Sonntag zur Moschee bringen.

Die Ditib-Moschee in Mindelheim sammelt Hilfspakete

Am heutigen Mittwoch, 8. Februar, werden Hilfspakete an der Ditib-Moschee von der Industriestraße 20 in Mindelheim in Richtung Türkei abgehen.

Die gespendeten Waren sollten in Kartons verpackt sein. Bitte keine Säcke verwenden! Besonders benötigt werden: