19:55 Uhr

Das Corona-Update vom 28. Oktober

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig war – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Von Christof Paulus

Sichtlich frustriert hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel das vergangene Treffen mit den Ministerpräsidenten verlassen. Die dort beschlossenen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie waren ihr zu lasch. Merkel sollte recht behalten: Die Infektionszahlen steigen seither weiter dramatisch an.

Deshalb ist es jetzt Zeit für die Reißleine. Bund und Länder beschließen massive Einschnitte für die nächsten vier Wochen. Am Montag geht es los - der zweite "Lockdown" ist damit beschlossen. Schulen und Kindergärten sollen jedoch geöffnet bleiben. Welche Maßnahmen zu dem Paket gehören, hat unser Berlin-Korrespondent Stefan Lange aufgeschrieben.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 464.239 Fälle, das sind 14.964 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 96.420 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3130 mehr als am Vortag. Alle bestätigten Fälle in Bayern sehen Sie hier in unserer interaktiven Karte.

Das könnte Sie auch interessieren

Die Stadt Augsburg will erst abwarten, zu welchen übergreifenden Regelungen Bund und Land kommen. Voraussichtlich herrscht Ende der Woche mehr Klarheit.

Am Mittwoch noch keine Entscheidung über Lockdown in Augsburg

Bund und Länder haben neue Corona-Maßnahmen beschlossen - das Parlament war nicht eingebunden. Die Regierung riskiert, dass mehr Menschen im Land die Geduld verlieren.

Corona-Allmacht der Regierungen: Wo bleibt das Parlament?

Als im Frühjahr das öffentliche Leben heruntergefahren wurde, traf das auch die Verkehrsunternehmen hart. Bei neuerlichen Corona-Einschränkungen wollen sie ihr Angebot trotzdem möglichst aufrecht erhalten.

Millionen Fahrgäste bleiben Bussen und Bahnen fern

Ab 9. November gilt in Deutschland wieder eine Reisewarnung für die Türkei. Die seit August geltende Ausnahmeregelung für Touristen wird damit außer Kraft gesetzt.

Deutschland verhängt Corona-Reisewarnung für die ganze Türkei

Normalerweise würden Grusel-Begeisterte jetzt die letzten Vorkehrungen für ihre Feiern treffen. Doch Corona fällt ihnen in den Rücken. Die Polizei kontrolliert verstärkt.

Steigende Corona-Zahlen im Landkreis Augsburg: Fällt Halloween heuer aus?

Die Polizei zeigte Teilnehmer der Demonstration an, weil sie im Landratsamt Mund und Nase nicht bedeckt hatten. Zudem sorgt ein Video für Ärger.

Nach dem Maskenprotest im Landratsamt ist die Justiz am Zug

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen