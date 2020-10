17:01 Uhr

Donau-Ries: Wo leben die Corona-Infizierten?

Das Gesundheitsamt veröffentlicht erstmals, wie sich die Corona-Fallzahlen auf die Kommunen im Landkreis Donau-Ries verteilen.

Von Barbara Wild

Erstmals hat das Gesundheitsamt Donau-Ries eine Liste veröffentlicht, die zeigt, wie hoch die Zahl der bekannten Corona-Infizierten in den einzelnen Kommunen des Landkreises ist. Nach Aussage des Landrats Stefan Rößle hatte es eine solche Auswertung bisher noch nicht gegeben. Seit Beginn der Pandemie seien diese Daten nicht speziell erfasst worden. Seit dem Wochenende haben die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes deshalb manuell die Daten der bis zum 26. Oktober im Landkreis lebenden und beim Gesundheitsamt registrierten Infizierten nochmals erfasst. Damals waren es 725 Infizierte, aktuell liegt der Landkreis mit Stand 28. Oktober bei 783. 26 weitere Infizierte sind an oder mit Corona gestorben – für die Tabelle sind deren Wohnorte nicht erfasst worden.

Die höchste Infektionszahl im Donau-Ries-Kreis liegt in Nördlingen vor

Die Auflistung mit allen 44 Kommunen, die der Landkreis ab sofort im Internet veröffentlicht und weiter aktualisiert, bietet Erwartbares und Überraschendes. So zeigt sich eine breite Verteilung über alle Kommunen – nur Rögling hatte bisher noch keinen Fall von Corona. Logisch erscheint auch, dass in den größten Städten des Landkreises auch die Infektionszahlen höher liegen.

Nördlingen führt die Tabelle an mit 109 Infizierten, Donauwörth liegt mit 91 Fällen auf Platz 3. Auffällig ist im Vergleich zur Zahl von gut 5500 Einwohnern, dass Harburg 105 Fälle aufweist. Wie berichtet gab es dort in dem Seniorenheim der Diakonie einen großen Ausbruch mit 55 Personen. Acht Bewohner dort starben an oder mit Corona.

Rögling, das kleinste Dorf im Landkreis, hat keine Corona-Infizierten

Relativ groß ist dann der Abstand zur Stadt Rain mit 46 bekannten Fällen, Bäumenheim folgt mit 29. Oettingen, Wemding und Wallerstein weisen jeweils 25 Infizierte auf. Bei allen weiteren Kommunen liegt der Wert bei unter 20.

Vermutlich ist es reiner Zufall, dass das kleinste Dorf im Landkreis das einzige ist, dass noch keinen einzigen Corona-Fall hat: Rögling ist bisher ohne registrierte Infektion davongekommen.

Kinder stecken sich mit am wenigsten an im Landkreis Donau-Ries an

Das Gesundheitsamt Donau-Ries hat eine weitere Tabelle veröffentlicht, die zeigt, wie sich Landkreisbewohner einzelner Altersgruppen angesteckt haben. Die Ergebnisse zeigen, dass sich Kinder im Alter zwischen 0 und zehn Jahren nach den über 91-Jährigen (17 Fälle) mit am wenigsten angesteckt haben. Bisher gibt es 30 Fälle in dieser Altersgruppe. Eine klare Häufung auf einen Wohnort alleine gibt es nicht. In der VG Wemding sind sieben Fälle bekannt, in Nördlingen war ein Kind und in Donauwörth waren es drei. Der Anteil der Kinder bis zehn Jahren an allen bisherigen Corona-Fällen liegt also bei etwa vier Prozent.

Zahlen dieser Altersgruppe stehen besonders im Fokus des Interesses zahlreicher Eltern, weil sie ein mögliches Kriterium wären, um über eine Maskenpflicht bei Grundschülern zu entscheiden. Auf Corona positiv getestete ältere Kinder zwischen elf und 20 Jahren gibt es im Landkreis bisher 58 – das sind acht Prozent der hier zugrunde gelegten Fallzahl von insgesamt 725. Da der Wohnort nicht mit dem Ort der Schule übereinstimmen muss, dürfen diese Zahlen anders interpretiert werden. Für viele Eltern wäre aber der verhältnismäßig geringe Anteil am Gesamtgeschehen sicher ein Argument, mehr Präsenzunterricht möglich zu machen.

Donau-Ries: 146 Corona-Falle bei der Bevölkerung im Alter von 21 und 30 Jahren

Die bisher größte Gruppe an positiv Getesteten bildet die Bevölkerung im Alter zwischen 21 und 30 mit bisher 146 Fällen. Diese kommen unter anderem aus Nördlingen (27), Donauwörth (22) und der VG Ries und Möttingen (25). 122 Infizierte sind zwischen 51 und 60 Jahren, 112 zwischen 41 und 50 Jahren, 86 Fälle zwischen 31 und 40 Jahren, 61 Fälle zwischen 61 und 70 Jahren, 58 Fälle zwischen 81 und 90 Jahren und 35 zwischen 71 und 80 Jahren.

Covid-19-Infizierte in den Kommunen des Landkreises Donau-Ries nach Alphabet (Stand: 26. Oktober):

Alerheim : 9



: 9 Amerdingen : 6



: 6 Asbach-Bäumenheim: 29



Auhausen : 2



: 2 Buchdorf : 3



: 3 Daiting: 1



Deiningen : 4



: 4 Donauwörth : 91



: 91 Ederheim : 6



: 6 Ehingen : 9



: 9 Forheim: 3



Fremdingen : 12



: 12 Fünfstetten : 4



: 4 Genderkingen : 4



: 4 Hainsfarth : 8



: 8 Harburg : 105



: 105 Hohenaltheim: 7



Holzheim : 5



: 5 Huisheim : 5



: 5 Kaisheim : 15



: 15 Maihingen : 17



: 17 Marktoffingen : 11



: 11 Marxheim : 15



: 15 Megesheim: 3



Mertingen : 14



: 14 Mönchsdeggingen : 15



: 15 Monheim : 12



: 12 Möttingen : 12



: 12 Munningen : 8



: 8 Münster : 3



: 3 Niederschönenfeld : 7



: 7 Nördlingen : 109



: 109 Oberndorf : 9



: 9 Oettingen : 25



: 25 Otting : 3



: 3 Rain : 46



: 46 Reimlingen : 11



: 11 Rögling: 0



Tagmersheim : 4



: 4 Tapfheim : 10



: 10 Wallerstein : 25



: 25 Wechingen : 12



: 12 Wemding : 25



: 25 Wolferstadt : 1

: 1 Gesamt: 725

Lesen Sie auch:

Themen folgen