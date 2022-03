Das Corona-Update vom 6. März

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Der erhoffte Ansturm auf den Novavax-Impfstoff ist in Augsburg vorerst ausgeblieben. Im Impfzentrum erhielten am Samstag 14 Menschen eine Impfdosis "Nuvaxovid". Derzeit dürfen nur Personen, die im Gesundheitssektor arbeiten, mit dem proteinbasierten Impfstoff geimpft werden. Der ärztliche Leiter des Impfzentrums, Andreas Schneider, glaubt, dass sich in den nächsten Wochen mehr Impfwillige anmelden werden. Andrea Baumann hat nachgefragt, warum sich Menschen für eine Impfung mit Nuvaxovid entschieden haben.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Großdemos der Corona-Protestierenden, wie am Samstag in Augsburg mit 2200 Teilnehmenden, sind für die Polizei eine Herausforderung. Bis zu 250 Polizeikräfte waren bisher bei den Protesten, die in den vergangenen Wochen höhere Teilnehmerzahlen verzeichneten, im Einsatz. Einsatzkräfte der Bayerischen Bereitschaftspolizei und spezielle Kommunikationsteams unterstützen die örtliche Polizei .

Am 17. März werden die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten wieder zu einem Gipfel zusammenkommen. Damit die Bevölkerung im Herbst nicht von einer Corona-Infektionswelle mit großer Wucht überrascht wird, braucht es ein langfristiges Konzept. Lesen Sie hier den Kommentar von Margit Hufnagel .

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 15.790.989 Fälle verzeichnet, das sind 116.889 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.959.412 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 23.337 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 170.426.609 Impfungen verabreicht. 63.505.084 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,4 Prozent. Grundimmunisiert wurden 62.830.671 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 75,6 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 47.698.053 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 57,4 Prozent. (Stand: 05. März 2022)

