Das Corona-Update vom 9. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Die Omikron-Variante des Coronavirus breitet sich in mehr als 50 Ländern aus und ist nun auch im Landkreis Augsburg entdeckt worden. Die verfügbaren Impfstoffe sind ersten Studien zufolge gegen das mutierte Virus etwas weniger wirksam. Das Unternehmen Biontech könnte frühestens im März seinen angepassten Impfstoff auf den Markt bringen. Die Expertinnen und Experten wie Carsten Watzl von der Deutschen Gesellschaft für Immunologie raten zur zügigen Booster-Impfung mit den aktuell verfügbaren Vakzinen statt zum Aufschub. Hier erfahren Sie mehr darüber, warum die zeitnahe Booster-Impfdosis so wichtig ist.

Die mit der Omikron-Variante infizierte Person aus dem Landkreis Augsburg befindet sich nach Angaben des Landratsamts bereits seit Ende November in Quarantäne. Darum erfolgte die Bekanntgabe des Falls erst später.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Zwischen der bayerischen Landesregierung und Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern aus Augsburg und der Region gibt es Spannungen. Die Augsburger Oberbürgermeisterin, Eva Weber, klagt unter anderem über die schwierige Kommunikation mit dem Freistaat, wenn es um neue Corona-Regelungen geht. Landrat Martin Sailer wirft der Bayerischen Staatsregierung Versagen vor.

Spaltet die Pandemie die Gesellschaft? Meinungsforscher Thomas Petersen erklärt im Interview, warum er nicht von einer Spaltung sprechen würde, warum der Widerstand gegen eine allgemeine Impfpflicht letztlich gering ausfallen könnte.

Die 2G-Regel im Einzelhandel steigert die Impfbereitschaft. Die Händlerinnen und Händler sehen in der Vorschrift vor allem eine Herausforderung und fühlen sich ungerecht behandelt. Der Handelsverband Deutschland (HDE) fordert von den Kommunen eine Unterstützung für die Geschäfte.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.362.232 Fälle verzeichnet, das sind 70.611 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.219.168 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 11.795 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1033 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 130.831.825 Impfungen verabreicht. 60.123.901 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 72,3 Prozent. Vollständig geimpft wurden 57.604.250 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 69,3 Prozent.

Die Zahl der Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen nimmt in Augsburg wieder zu. Weil auch die Zahl der Teilnehmenden zuletzt angestiegen ist und viele Menschen auf dem Rathausplatz zusammenkamen, will die Stadt eine Verlegung des Versammlungsortes im Einzelfall prüfen und das Gespräch mit den Veranstaltern suchen.

Die Aufarbeitung der Maskenaffäre beginnt: Der "Untersuchungsausschuss Maske" hat seine erste Sitzung abgehalten. Das Gremium soll aufklären, welche Abgeordneten sich an den Geschäften beteiligten und wie die Verträge zustande kamen. Die bayerische Landtagspräsidentin, Ilse Aigner, hob die Bedeutung der Untersuchungen für die Rückgewinnung des Vertrauens der Bevölkerung in die Demokratie hervor.

Drei Spiele hat der FC Augsburg in diesem Jahr noch zu bestreiten - Felix Uduokhai wird in der Partie gegen Köln nicht auf dem Platz stehen. Trainer Markus Weinzierl hätte ihn gut gebrauchen können. Einige Spieler fallen aus und das ist nicht das einzige Problem.

