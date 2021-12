Corona-Pandemie

Krisenstimmung in der CSU: Weber und Sailer kritisieren Söder

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder steht für seine Corona-Politik in der Kritik. Die kommt in der Zwischenzeit auch aus den eigenen Reihen.

Plus Der Freistaat fordert die Kommunen in der Pandemie immer wieder mit kurzfristigen Beschlüssen und mangelnder Kommunikation. Die Kritik aus der Region Augsburg wird lauter – was Markus Söder nicht gefällt.

Augsburgs Landrat Martin Sailer ( CSU) fand diese Woche deutliche Worte: Der mangelnde Nachschub an Impfstoff für die Impfzentren sei ein "absoluter Skandal", wetterte er im Kreistag, um gleich noch eine Schippe draufzulegen: "Das ist Staatsversagen auf ganzer Linie." Sailer, als Bezirkstagspräsident und Chef des größten schwäbischen Landkreises einer der bekanntesten Kommunalpolitiker in Schwaben, hadert schon einige Zeit mit den Regierenden in Berlin und München. Auch Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) war mit dem Agieren des Freistaats in der Corona-Krise zuletzt nicht glücklich, wenn sie dies auch verhaltener formulierte: "Ein Lockdown wäre ehrlicher gewesen", kommentierte sie die Absage der Weihnachtsmärkte sowie die 2Gplus-Regel für Zoo und Botanischen Garten. Das Verhältnis zwischen Freistaat und Kommunalpolitikern scheint angespannt – nicht nur diese Äußerungen machten das deutlich.

