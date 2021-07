Gesetzliche Feiertage in Rheinland-Pfalz 2021 und 2022: Alle Termine

Wann ist der nächste gesetzliche Feiertag in Rheinland-Pfalz? Welche Feiertage gibt es 2021 und 2022? Hier finden Sie die Termine - auch für die Ferien.

Wie viele Feiertage hat Rheinland-Pfalz (RLP) 2021 und 2022? Mit diesem Artikel bekommen Sie eine Übersicht und sind immer darüber informiert, wann der nächste Feiertag ist.

Wir listen nicht nur die Feiertage auf, sondern auch die Termine für die Ferien und weitere interessante Daten wie Heilige Drei Könige, Mariä Himmelfahrt oder Reformationstag. Klicken Sie auf blau hinterlegte Links, um mehr zum jeweiligen Tag zu erfahren - zum Beispiel Bedeutung und Bräuche.

Welche und wie viele gesetzliche Feiertage gibt es in Rheinland-Pfalz?

Rheinland-Pfalz hat elf Feiertage. Neun gesetzliche Feiertage gelten bundesweit. RLP hat mit Fronleichnam und mit Allerheiligen am 1. November noch zwei zusätzliche. Hier ein Überblick darüber, an welchen Terminen die Menschen in dem Bundesland frei haben und normalerweise nicht zur Arbeit oder Schule müssen:

Wann ist der nächste Feiertag in Rheinland-Pfalz?

Nächster Feiertag in Rheinland-Pfalz ist der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2021.

Feiertage in Rheinland-Pfalz 2021

Neujahr : 01.01.2021 (Freitag)

: 01.01.2021 (Freitag) Karfreitag : 02.04.2021 (Freitag)

: 02.04.2021 (Freitag) Ostern - Ostermontag : 05.04.2021 (Montag)

- : 05.04.2021 (Montag) 1. Mai - Tag der Arbeit : 01.05.2021 (Samstag)

: 01.05.2021 (Samstag) Christi Himmelfahrt : 13.05.2021 (Donnerstag)

: 13.05.2021 (Donnerstag) Pfingsten - Pfingstmontag : 24.05.2021 (Montag)

- : 24.05.2021 (Montag) Fronleichnam : 03.06.2021 (Donnerstag)

: 03.06.2021 (Donnerstag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10.2021 (Sonntag)

Allerheiligen : 01.11.2021 (Montag)

: 01.11.2021 (Montag) 1. Weihnachtsfeiertag : 25.12.2021 (Samstag)

: 25.12.2021 (Samstag) 2. Weihnachtsfeiertag : 26.12.2021 (Sonntag)

Feiertage in Rheinland-Pfalz 2022

Neujahr : 01.01.2022 (Samstag)

: 01.01.2022 (Samstag) Karfreitag : 15.04.2022 (Freitag)

: 15.04.2022 (Freitag) Ostern - Ostermontag : 18.04.2022 (Montag)

- : 18.04.2022 (Montag) 1. Mai - Tag der Arbeit : 01.05.2022 (Sonntag)

: 01.05.2022 (Sonntag) Christi Himmelfahrt : 26.05.2022 (Donnerstag)

: 26.05.2022 (Donnerstag) Pfingsten - Pfingstmontag : 06.06.2022 (Montag)

- : 06.06.2022 (Montag) Fronleichnam : 16.06.2022 (Donnerstag)

: 16.06.2022 (Donnerstag) Tag der Deutschen Einheit : 03.10.2022 (Montag)

: 03.10.2022 (Montag) Allerheiligen : 01.11.2022 (Dienstag)

: 01.11.2022 (Dienstag) 1. Weihnachtsfeiertag : 25.12.2022 (Sonntag)

: 25.12.2022 (Sonntag) 2. Weihnachtsfeiertag : 26.12.2022 (Montag)

Weitere besondere Termine

Ferien in Rheinland-Pfalz 2021

Osterferien: 29.03. - 06.04.

Pfingstferien: 25.05. - 02.06

Sommerferien: 19.07. - 27.08.

Herbstferien: 11.10. - 22.10.

Weihnachtsferien: 23.12. - 31.12.

Mariä Himmelfahrt am 15. August und Reformationstag am 31. Oktober sind keine Feiertage in RLP

Wie viele Feiertage in einem Bundesland gelten, ist in Deutschland sehr unterschiedlich. In Bayern sind es 13 beziehungsweise in Augsburg mit dem Friedensfest sogar 14. So oft haben die Menschen in Rheinland-Pfalz nicht frei. Heilige Drei Könige am 6. Januar oder Mariä Himmelfahrt am 15. August sind hier zum Beispiel keine Feiertage - und auch nicht der Reformationstag am 31. Oktober, der in so einigen anderen Bundesländern gefeiert wird.

Dennoch hat RLP mehr Feiertage als viele andere Bundesländer. Zu den neun bundesweiten Terminen kommt schließlich zum einem Fronleichnam. Dieser Feiertag geht auf das letzte Abendmahl zurück und findet immer am zweiten Donnerstag nach Pfingsten statt.

Zum anderen haben die Menschen in Rheinland-Pfalz auch an Allerheiligen am 1. November arbeitsfrei oder schulfrei. Dieser Gedenktag ist allen Heiligen der katholischen Kirche gewidmet. (sge)

