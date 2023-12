Tatort heute aus Köln: "Des anderen Last" im Schnellcheck

Im Tatort heute (03.12.2023) aus Köln wird in der Vorweihnachtszeit ein Paketbote ermordet. Ballauf und Schenk suchen einen Täter im Weihnachtsmannkostüm. Lohnt sich "Des anderen Last"?

"Des anderen Last" heißt der Tatort heute aus Köln . Der Krimi lief am Sonntagabend (03.12.2023, 20.15 Uhr) im Ersten.

heute aus . Der Krimi lief am Sonntagabend (03.12.2023, 20.15 Uhr) im Ersten. Nach dem tödlichen Überfall auf einen Kurierfahrer nehmen Ballauf und Schenk die Ermittlungen auf – in einer Spedition, mitten in der turbulenten Vorweihnachtszeit.

In unserem Schnellcheck bekommen Sie alle Informationen zum Tatort heute: Kommissare, Darsteller, Handlung, Kritik und Mediathek.

Handlung: Der Tatort heute (03.12.2023) aus Köln im Schnellcheck

Mit Hunderten Paketen im Lieferwagen jeden Tag durch die Stadt zu hetzen – in der Vorweihnachtszeit ist das für Milan Strasser (Dennis Svensson) purer Stress. Und wer für die Spedition von Sybille Jäger (Susanne Bredehöft) unterwegs ist, soll dabei auch noch ein Weihnachtsmann-Kostüm tragen. Als Milan auf seiner Tour gerade Pakete aus dem Laderaum nehmen will, steht ihm plötzlich eine maskierte Gestalt gegenüber und bedroht ihn mit einem Messer: Der junge Familienvater wird mitten in einem Wohngebiet ermordet. Als Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk (Dietmar Bär) am Tatort eintreffen, sind fast alle Pakete durchsucht und geleert worden. Müssen sie in einem Raubmord ermitteln?

Dr. Roth (Joe Bausch) am Tatort - in einem Lieferwagen wurde die Leiche von Milan Strasser gefunden. Foto: Martin Valentin Menke, WDR/Bavaria Fiction GmbH

Tatort Kritik: Lohnt es sich, bei "Des anderen Last" einzuschalten?

Der Tatort heute liefert wieder eine gute, stimmige Kölner Folge mit klarer sozialer Ausrichtung, in der die Ausgebeuteten "gesehen" werden und Drehbuchautor Paul Salisbury ohne falsche Sentimentalität auf ihr Schicksal blickt. Am Ende tut sich ein Abgrund an tragischen Verkettungen auf, der trotzdem zu einem versöhnlichen Ende mit einer Art "Wunder" führt, schreibt Roland Hinzpeter in unserer Tatort-Kolumne.

Natalie Förster (Tinka Fürst) versteht sich gut mit ihrer neuen Kollegin Jenny Wegner (Paula Kober). Foto: Martin Valentin Menke, WDR/Bavaria Fiction GmbH

Schauspieler: Das sind die Darsteller im Tatort heute aus Köln

Max Ballauf : Klaus J. Behrendt

: Freddy Schenk : Dietmar Bär

: Dr. Med. Joseph Roth : Joe Bausch

: Norbert Jütte : Roland Riebeling

: Natalie Förster : Tinka Fürst

: Milan Strasser : Dennis Svensson

: Lena Strasser : Zoe Valks

: Sybille Jäger : Susanne Bredehöft

: Boris Riedle : Nils Hohenhövel

: Nils Hohenhövel Jenny Wegner: Paula Kober

Klaus Brettschneider : Hans-Martin Stier

: Sandra Brettschneider : Stefanie Philipps

: Vincent Brettschneider : Linus Moog

: Erich Lobusch: Dieter Schaad

Laszlo Kovacs : Roland Silbernagl

: Rainer Scholl : Marc Fischer

Tatort: Vorschau, Stream und ganze Folgen in der ARD -Mediathek

Andreas Herzog führt Regie bei "Tatort: Des anderen Last" nach einem Drehbuch von Astrid Ströher. Das Erste zeigt alle Tatort-Folgen parallel zur TV-Ausstrahlung am Sonntag auch als Live-Stream in der ARD-Mediathek (zur Mediathek). Die Folgen sind dort nun nach Ausstrahlung sechs Monate lang abrufbar - aus Jugendschutzgründen allerdings nur zwischen 20 und 6 Uhr.

Tatort Kommissare: Ballauf und Schenk sind die Ermittler in Köln

Klaus J. Behrendt (Max Ballauf) und Dietmar Bär (Freddy Schenk) sind Kult. In über 80 Tatort-Folgen sind die Kölner Kommissare seit 1997 zu sehen. Damit zählen sie zu den dienstältesten Ermittlern im Ersten. Davor hatten sie bereits Nebenrollen in anderen Tatort-Filmen, unter anderem im Klassiker Schimanski.

Das Duo ist ein recht ungleiches - nicht nur optisch. Ballauf kommt nach einer Spezialausbildung bei der Drogenfahndung in Florida auf unrühmlichem Weg nach Köln. Nachdem in den USA bei einem Einsatz seine Freundin stirbt und er betrunken am Steuer erwischt wird, wird er ausgewiesen. In der Rhein-Metropole schnappt er Schenk die Stelle als Leiter der Mordkommission weg - kein guter Start für beide.

Ballauf ist Single, war aber schon verheiratet. Seine Frau hat ihn mit den zwei gemeinsamen Kindern verlassen. In Köln wird der einstige Sunnyboy ruhiger und gesetzter, durchaus auch kritischer - sowohl im Privatleben als auch im Beruf. Freddy Schenk kann man hingegen als Familienmensch, fast schon als Spießer bezeichnen. Der bullige Hauptkommissar mit Vorliebe für Anzüge und Turnschuhe ist verheiratet und hat zwei Töchter. Er ist ein cleverer Ermittler mit großem Herz, den seine Fälle oft nicht kalt lassen.

