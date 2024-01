Bauern kündigen Blockade von A8-Auffahrten im Landkreis Dachau an

Der Bauernverband plant in den kommenden Tagen Protestaktionen entlang von Autobahnen. Am Mittwoch sind A8-Auffahrten im Landkreis Dachau betroffen.

Unter dem Motto „Zuviel ist zuviel“ plant der Bauernverband anlässlich der Beratungen zum Bundeshaushalt in den kommenden Tagen bundesweit Protestaktionen entlang von Autobahnen. Die Aktionen betreffen auch die Autobahnzubringer im Landkreis Dachau.

Wie das Landratsamt Dachau mitteilte, finden an den Autobahnauffahrten Odelzhausen, Sulzemoos und Dachau/Fürstenfeldbruck (GADA) am Mittwoch, 31. Januar, ab 9 Uhr Protestaktionen statt. Dadurch seien zeitweise auch die Auffahrten auf die A8 betroffen, sodass ein Auffahren auf die Autobahn an diesen Anschlussstellen nicht möglich sei. Die Abfahrt von der Autobahn sei uneingeschränkt möglich, so das Landratsamt.

Landratsamt Dachau rechnet mit Verkehrsbeeinträchtigungen

Das Landratsamt geht der Mitteilung zufolge davon aus, dass es den ganzen Tag über immer wieder zu Verkehrsbeeinträchtigungen und Rückstaus kommen wird. Das Ende der Protestaktionen ist gegen 14 Uhr geplant. In den kommenden Tagen sind dem Landratsamt zufolge ähnliche Aktionen angekündigt. (nsi)