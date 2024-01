Proteste an A7 und A8: Bauern stehen heute wieder an Autobahnauffahrten

Der Protest der Bäuerinnen und Bauern geht weiter. Die Verbände im Kreis Neu-Ulm und im Unterallgäu kündigen Aktionen für den heutigen Mittwoch, 31. Januar, an.

Wer am heutigen Mittwoch, 31. Januar, mit dem Auto unterwegs ist, muss erneut mit Behinderungen an Autobahnauffahrten rechnen. Denn der massive Protest der Bäuerinnen und Bauern geht weiter. Im Deutschen Bundestag findet nämlich eine Generaldebatte mit Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD) zum Haushalt 2024 statt. Der Polizei waren am Mittwochmorgen gegen kurz vor 8 Uhr noch keine wesentlichen Verkehrsbehinderungen im Kreis Neu-Ulm bekannt. Die Aktionen starten demnach erst gegen 9 Uhr. Auf der B10 in Neu-Ulm hatte sich nach einem Unfall mit Sachschaden gegen 6.45 Uhr Stau gebildet.

Bislang bekommen landwirtschaftliche Betriebe einen Teil der Mineralölsteuer zurück, da Traktoren und Maschinen überwiegend auf den Feldern bewegt werden und so die Wettbewerbsfähigkeit mit dem Ausland erhalten werden soll. Doch mit der Agrardiesel-Regelung könnte es bald vorbei sein: Die Ampel-Koalition in Berlin möchte bekanntlich die Zuschüsse abschaffen. „Der Bundeshaushalt soll mit Geld aus der Landwirtschaft gestopft werden und wir Bäuerinnen und Bauern werden alleingelassen mit den zusätzlichen Belastungen“, kritisiert der Kreisobmann Andreas Wöhrle.

Die Auffahrt Oberelchingen zur A8 ist von den Aktionen betroffen

Unmittelbar vor der Entscheidung im Bundestag findet am Mittwoch ein bundesweiter Aktionstag statt, an dem sich auch der Bayerische Bauernverband und der Verein Landwirtschaft verbindet Bayern beteiligen. Im ganzen Freistaat haben die Landwirtinnen und Landwirte Protestaktionen an Autobahnauffahrten angemeldet. Auch im Landkreis Neu-Ulm ist an der Oberelchinger Auffahrt zur Autobahn A8 deshalb zwischen 9 und 14 Uhr mit Behinderungen zu rechnen. Laut Polizei sind auch an den A7-Anschlussstellen Vöhringen und Illertissen zu dieser Zeit Kundgebungen vorgesehen.

„Bereits seit Wochen protestieren Bäuerinnen und Bauern gegen Zusatzbelastungen für die heimische Landwirtschaft“, sagt Wöhrle. „Während ein Großteil der Bevölkerung unsere Proteste unterstützt und auch viele andere Wirtschaftsbereiche gemeinsam mit uns auf die Straße gehen, um auf aktuelle Probleme aufmerksam zu machen, hat die Ampel auf stur geschaltet. Unsere Aktionen sind ein Hilfeschrei, diese Regierung setzt die Zukunft der heimischen Landwirtschaft aufs Spiel. Das können und dürfen wir nicht zulassen!“

An fast allen Autobahnauffahrten im Unterallgäu wollen Landwirte mit Schleppern stehen

Nach heftigen Protesten aus der Landwirtschaft soll die Kfz-Steuerbefreiung erhalten bleiben, der Agrardiesel jedoch schrittweise bis 2026 abgeschafft werden. „Diese Vorschläge sind absolut indiskutabel, Agrardiesel muss bleiben. Deshalb gehen die Proteste weiter“, sagt Günther Felßner, der Präsident des Bayerischen Bauernverbands.

Im Unterallgäu werden sich Landwirtinnen und Landwirte am Mittwoch von 9 bis 15 Uhr demonstrativ an fast allen Autobahnauffahrten mit ihren Schleppern links und rechts auf den dortigen Grünflächen aufstellen. Damit wollen sie nach Angaben des Unterallgäuer BBV-Kreisverbands ausdrücken: Heute stehen wir noch neben der Auffahrt, wir könnten die Auffahrt aber auch blockieren! "So werden wir nochmals ein flächendeckendes Signal an die Bundesregierung aussenden, da die ganze Aktion bayern- und bundesweit stattfindet", teilt der Geschäftsführer Helmut Mader mit.

Die Polizei toleriert keine Blockaden, die ohne vorherige Abstimmung erfolgen

Die Polizei bereitet sich nach Angaben des Präsidiums Schwaben Süd/West in Kempten bereits im Vorfeld in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Sicherheitsbehörden auf die Aktionen vor und führt mit den Leitern der angezeigten Versammlungen Kooperationsgespräche. Ziel sei es, für alle Beteiligten störungsfreie und friedliche Versammlungen zu gewährleisten und Beeinträchtigungen für Unbeteiligte - soweit möglich - zu minimieren. "Die Versammlungsfreiheit der Landwirtinnen und Landwirte, sofern die Regeln eingehalten werden, wird durch die Polizei gewährleistet", teilt das Präsidium mit.

Blockaden, insbesondere auf Autobahnen und deren Auf- und Abfahrten, die ohne vorherige Abstimmung mit der Versammlungsbehörde ausgeführt werden, toleriert die Polizei allerdings nicht. Denn es könnten erhebliche Gefahren durch Rückstaus auf den Autobahnen und folgenschwere Unfälle entstehen, wie die Polizei anmerkt. Die Beamten gehen demnach konsequent gegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten vor und werden diese verfolgen. "Die Polizei appelliert an alle Versammlungsteilnehmer, die Versammlungen im Vorfeld den zuständigen Sicherheitsbehörden anzuzeigen und mit diesen und der Polizei zu kooperieren", teilt das Präsidium mit. (mit krom)