Am Mittwoch gibt es wieder Bauernproteste an der A96 im Unterallgäu

Die Bauernproteste gehen weiter. Im Unterallgäu wollen die Landwirte am Mittwoch im Bereich der Autobahn demonstrieren. Worauf sich Autofahrer einstellen sollten.

Der Bayerische Bauernverband Unterallgäu veranstaltet am Mittwoch, 31. Januar, wieder einen Aktions- und Protesttag unter dem Motto: "Weiterhin sichtbar bleiben". Ziel der Landwirte ist nach wie vor, dass die Agrardieselerstattung erhalten bleibt. Das Landratsamt wies am Dienstag darauf hin, dass die geltende Allgemeinverfügung für solche Proteste verlängert wurde. Sie gilt nun bis zum 15. Februar. "Blockaden oder ähnliche Aktivitäten, durch die sich ein Rückstau des Verkehrs im Bereich von Autobahnabfahrten ergibt, sind verboten", heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. Auch die Polizei macht eine klare Ansage.

Weil am Mittwoch im Bundestag noch einmal eine wichtige Beratung zum Haushalt stattfindet, werden die Bauern auch im Unterallgäu noch einmal aktiv. Zwischen 9 und 15 Uhr werden sie sich an fast allen Autobahnauffahrten im Unterallgäu mit ihren Schleppern links und rechts auf dem Grünstreifen aufstellen. Laut BBV wollen sie damit klarmachen: "Heute stehen wir noch neben der Auffahrt, wir könnten die Auffahrt aber auch blockieren!"

Der Bauernverband will ein flächendeckendes Signal an die Bundesregierung aussenden, der Aktionstag findet bundesweit statt. Bereits am Sonntag hatten Bauern und Vertreter anderer Branchen mit einem Protestkonvoi für Aufsehen gesorgt, der nach Aussagen von Beobachtern zwischen zehn und 15 Kilometer lang war. Die Fahrt führte über Bad Wörishofen auch nach Mindelheim. Am Samstag hatten Bauern überraschend Ministerpräsident Markus Söder einen Besuch abgestattet, der zu Gast bei der Klausur der CSU Schwaben in Irsee war. Die Polizei verhängte ein zeitweiliges Zufahrtsverbot nach Irsee.

Im Landratsamt Unterallgäu gab es am Dienstag ein Sicherheitsgespräch mit den Beteiligten

In welchem Umfang im Unterallgäu protestiert wird, ist derzeit unklar. In Chatgruppen der Bauern war am Dienstag auch schon von Treffpunkten um 6 Uhr die Rede, unter anderem in Mindelheim und Türkheim. Im Landratsamt hat man davon keine Kenntnis. Angemeldet sei der Protest ab 9 Uhr, Blockaden seien nicht angekündigt. Im Landratsamt gab es am Dienstagnachmittag ein Sicherheitsgespräch mit Veranstalter und Polizei. Bereits am Montag habe man die geltende Allgemeinverfügung verlängert, sagt Behördensprecherin Eva Büchele. Diese gelte nun bis zum 15. Februar. Diese Allgemeinverfügung regelt unangemeldete Versammlungen. "Für teilnehmende Traktoren gilt nun eine Mindestgeschwindigkeit. Außerdem ist es untersagt, ohne Anlass auf der Straße stehen zu bleiben", teilt das Landratsamt mit.

Was bei unangemeldeten Protesten der Bauern oder Handwerker im Unterallgäu erlaubt ist und was verboten

Landwirtschaftliche Zugmaschinen müssen laut der Allgemeinverfügung mindestens mit einer Geschwindigkeit von 15 Kilometern pro Stunde fahren, wenn dies verkehrsrechtlich möglich ist. Außerdem dürfen sie nicht anlasslos im öffentlichen Verkehrsraum stehen bleiben - außer es wurde zuvor eine stationäre Versammlung beim Landratsamt oder der Polizei angezeigt. Rettungswege müssen jederzeit freigehalten werden. "Autobahnen sowie deren Zu- und Abfahrten dürfen überhaupt nicht befahren werden", teilt das Landratsamt mit.

"Nehmen viele Fahrzeuge an einer Demonstration teil, müssen Fahrzeug-Blöcke gebildet werden, zwischen denen ein Abstand eingehalten wird." Damit soll dem übrigen Verkehr ein Ausfahren aus anderen Straßen oder Parkplätzen ermöglicht werden. "Blockaden oder ähnliche Aktivitäten, durch die sich ein Rückstau des Verkehrs im Bereich von Autobahnabfahrten ergibt, sind verboten", heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. Ferner gilt unter anderem, dass Transparente und andere Gegenstände sicher an den Fahrzeugen befestigt werden müssen.

Polizei kündigt konsequentes Vorgehen bei Straftaten und Ordnungswidrigkeiten im Unterallgäu an

Das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West teilte am späten Dienstagnachmittag mit, man führe bereits mit den Versammlungsleitern der angezeigten Versammlungen Kooperationsgespräche. Ziel sei es für alle Beteiligten, störungsfreie und friedliche Versammlungen zu gewährleisten und Beeinträchtigungen für Unbeteiligte, soweit möglich, zu minimieren. "Die Versammlungsfreiheit der Landwirtinnen und Landwirte, sofern die Regeln eingehalten werden, wird durch die Polizei gewährleistet", heißt es. "Blockaden, insbesondere auf Autobahnen und deren Auf- und Abfahrten, die ohne vorherige Abstimmung mit der Versammlungsbehörde durchgeführt werden, werden seitens der Polizei nicht toleriert", betont ein Sprecher. Dadurch entstünden erhebliche Gefahren durch Rückstaus auf den Autobahnen. Da könne auch zu schweren Unfällen führen.

"Die Polizei geht konsequent gegen Straftaten und Ordnungswidrigkeiten vor und wird diese verfolgen", kündigt das Präsidium an. Man appelliere an die alle Versammlungsteilnehmer, die Versammlungen im Vorfeld den zuständigen Sicherheitsbehörden anzuzeigen und mit diesen und der Polizei zu kooperieren.