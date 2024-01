Landwirte wollen Autobahnauffahrten an der A9 und der A93 blockieren

Der Protest der Landwirte in der Region geht weiter. Am Mittwoch wollen sie an den Autobahnen A9 und A93 einige Auffahrten blockieren. Die Abfahrten bleiben frei.

Die Landwirtinnen und Landwirte wollen am Mittwoch Autobahnauffahrten in der Region blockieren. Betroffen sind nach Auskunft der Landratsämter die A9 und die A93.

59 Bilder Der Bauernprotest in der Region Neuburg-Ingolstadt in Bildern Foto: Winfried Rein

Entlang der A9 wird es an den Auffahrten Denkendorf, Ingolstadt Nord und Süd sowie Geisenhausen (bei der Raststätte Holledau) zu Blockaden mit Traktoren kommen. Dort soll es zwischen 9 und 14 Uhr immer wieder kurzzeitige Sperren geben. An der A93 ist die Anschlussstelle bei Wolnzach in beide Richtungen betroffen. Wie es in den Pressemitteilungen heißt, bleiben die Abfahrten der Autobahnen vom Protest unberührt.

Im Landkreis Eichstätt wird die Autobahnauffahrt Denkdorf blockiert

Im Landkreis Eichstätt soll es Treffen von Landwirten in der Nähe der Autobahnauffahrten Altmühltal und Lenting geben, allerdings bleiben die Zufahrten auf die A9 für Autofahrer dort offen. Anders in Denkendorf. Dort wird die Auffahrt von Traktoren blockiert und nur in einer Art „Blockabfertigung“ freigegeben. Beabsichtigt ist ein Wechsel von einer zehnminütigen Sperre und einer zwanzigminütigen Öffnung der Autobahnauffahrt, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts.

Die Behörde empfiehlt, den Autobahnauffahrtsbereich Denkendorf möglichst zu meiden und auf die Anschlussstellen Altmühltal und Lenting für die Auffahrt auszuweichen. Auf den Ausweichrouten und in der Nähe aller Versammlungsorte kann es allerdings zu weiteren Behinderungen kommen.

In Ingolstadt rechnet man damit, dass an den beiden Auffahrten zur A9 - Ingolstadt-Nord und Ingolstadt-Süd - jeweils rund 200 Traktoren abgestellt werden. (rilu)

Lesen Sie dazu auch