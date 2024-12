Hochwasser, Abschiebungen, nackte Haut: Diese Themen bewegten die Region

Der Jahreswechsel steht bevor – Zeit also, das vergangene Jahr Revue passieren zu lassen. Welche Themen und Geschichten sind es, die in Erinnerung bleiben? Was beschäftigte die Region, was sorgte für Erstaunen und Aufregung?

Das lässt sich mit einem Blick darauf nachvollziehen, welche Artikel der Augsburger Allgemeinen 2024 am häufigsten gelesen wurden. Hier finden Sie die Geschichten der einzelnen Landkreise, die dieses Jahr besonders viele Menschen interessierten. Über einen Klick auf den jeweiligen Link gelangen Sie zur ganzen Geschichte.

Landkreis Augsburg: Trachten und Töpfern

Eine Schicksalsgeschichte bewegte die Menschen im Landkreis Augsburg besonders. Die Familie Yükselen lebte fünf Jahre lang in Emersacker, war gut integriert und beliebt im Ort – dennoch wurde sie im Februar in die Türkei abgeschoben. Doch auch leichtere Themen waren gefragt: der Töpfermarkt in Oberschönenfeld sowie Trachtentrends für die Volksfeste im Landkreis.

Meyem Yükselen wurde mit ihren zwei Söhnen abgeschoben. Die geflüchtete Türkin wollte unbedingt arbeiten, erhielt aber keine Erlaubnis. Foto: Paula Binz

Stadt Augsburg: Kleider und Kiffen

Es war bereits im Vorjahr der meistgelesene Artikel: das Outfit einer blonden Augsburgerin auf dem Presseball. 2023 zog ihr Kleid besonders viele Blicke auf sich. Umso größer war das Interesse daran, was die Dame wohl 2024 tragen wird. Auch, welche Folgen die im April in Kraft getretene Cannabis-Legalisierung für Augsburg hat, interessierte viele Leserinnen und Leser.

Beim Presseball 2023 sorgte das durchsichtige Kleid von Christine Rapp für Aufsehen. 2024 wählte die Augsburgerin „das knappe Schwarze". Foto: Peter Fastl, Alexander Kaya (AZ-Collage)

Landkreis Aichach-Friedberg: Das zweite Pfingsthochwasser

Im Frühsommer 2024 suchte die Region ein verheerendes Hochwasser heim. Der Landkreis Aichach-Friedberg gehörte zu den Landkreisen in Schwaben, die es besonders traf. Die Fluten sorgten für einen mehrtägigen Ausnahmezustand. Schon 1999 gab es im Wittelsbacher Land ein „Pfingsthochwasser“ – 2024 wurden die Pegelstände aber teils noch einmal deutlich übertroffen.

Der Dauerregen verwandelte das Trainingsgelände des BC Aichach im Juni in einen kleinen See. Foto: Adrian Goldberg

Landkreis Dillingen: Ein tragischer Unfall

Auch der Landkreis Dillingen blieb vom Hochwasser nicht verschont. Besonders Wertingen und das Zusamtal waren betroffen. Zu großer Betroffenheit führte auch der Unfall eines 72-jährigen Radladerfahrers, der samt Fahrzeug in einem Baggersee bei Kicklingen unterging. Der Mann konnte nur noch tot geborgen werden. Wie konnte es zu dem Unfall kommen?

Ein Radlader musste nach einem Unglück mithilfe von zwei Autokränen geborgen werden. Foto: Karl Aumiller

Landkreis Donau-Ries: Provokateure und Kfz-Trickser

Im Kreis Donau-Ries ereignete sich im Sommer ein Vorfall, der nicht nur die Rainer Gottesdienstbesucherinnen und Besucher verärgerte, sondern auch darüber hinaus für Schlagzeilen sorgte. Zwei Jugendliche stifteten während der Messe Unruhe und riefen beim Verlassen des Gotteshauses die bekannte muslimische Formel „Allahu Akbar“. Der Stadtpfarrer sah eine Grenze überschritten, die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Auf Höhe Tapfheim mit Blickrichtung Donauwörth entstand diese Aufnahme während des Hochwassers. Zu sehen sind links die über die Ufer getretene Donau und rechts der Ried-Strom. Foto: Achim Raab

Landkreis Günzburg: Das Legoland als Notunterkunft

Der Landkreis Günzburg gehörte 2024 zu den ersten vier Pilot-Kommunen, in denen Bezahlkarten für Geflüchtete ausgegeben wurden. Eine Bilanz des ersten Monats interessierte besonders viele Menschen. Außerdem häufig gelesen: Ein Artikel über das Blitz-Baby Bernhard, das seine Mutter nach nur vier Minuten im Kreißsaal auf die Welt brachte. Und: Die Legoland-Chefin, die aufgrund des Hochwassers ihr Eigenheim verlassen musste – und im Feriendorf Unterschlupf fand.

Die Chefin des Legolands Günzburg, Manuela Stone, nahm die Evakuierungsstelle des Feriendorfs in Anspruch, weil ihr Zuhause im Frühsommer vom Hochwasser betroffen war. Foto: Alexander Kaya

Landkreis Landsberg: Fliegerhorst und fliegendes Dach

Diese Schicksalsgeschichte war besonders nachgefragt: Im März kam es zu einem schweren Unfall auf der B17, bei dem ein 31-Jähriger ums Leben kam. Vier Autos waren bei dem Unglück involviert. Wie es mit dem ehemaligen Fliegerhorst Penzing weitergeht, interessierte ebenfalls viele Leserinnen und Leser. Für Wirbel sorgte auch eine Windhose in einem Landsberger Gewerbegebiet, die hohe Sachschäden hinterließ.

Eine Windhose richtete im März größere Sachschäden in Landsberg an. Foto: Christian Rudnik

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Ein dicker Fisch an der Angel

Fast drei Meter misst der Waller, den zwei Fischer im November aus dem Weicheringer Weiher zogen. Diese Geschichte beeindruckte zahlreiche Menschen. Warum der Ingolstädter Profitänzer Christian Polanc nach 17 Jahren bei der beliebten TV-Show „Let‘s Dance“ aufhört, wollten ebenfalls viele Leserinnen und Leser wissen.

2,81 Meter lang, 96 Kilogramm schwer: Zwei Neuburger Fischern gelang mit diesem Waller ein Rekordfang. Foto: Alexander Bischof, Wolfgang Schmid/ Tino Plundert, dpa (AZ-Collage)

Landkreis Neu-Ulm: Polizei und Prozess

Eine schlüpfrige Polizeimeldung zählt zu den meistgelesenen Artikeln des Jahres im Landkreis Neu-Ulm. Auf Interesse stieß auch die Geschichte eines Afghanen, der wegen Vergewaltigung einer 14-Jährigen in Illerkirchberg verurteilt und in sein Heimatland abgeschoben wurde.

Babenhausen zählte zu den Orten, die das Hochwasser im Landkreis Neu-Ulm besonders erwischte. Foto: Alexander Kaya

Landkreis Unterallgäu: Hauptsache H₂0

Die Zukunft der Therme Bad Wörishofen und Bilder des Hochwassers: Im Unterallgäu interessierte 2024 vieles, was mit Wasser zu tun hat. Doch auch eine ausgesetzte Würgeschlange war Thema. Ein Unbekannter hat das Tier wohl bewusst im Wald ausgesetzt. Im Allgäu erhielt der Königspython ein neues Zuhause.

Die Freiwillige Feuerwehr rettet den ausgesetzten Königspython. In der freien Wildbahn hätte das Tier nicht lange überlebt. Foto: Robert Draeger

Die Jahresrückblicke zu den meistgelesenen Themen der Vorjahre gibt es hier: 2023, 2022 und 2021.