Landkreis Günzburg

vor 31 Min.

Ein Monat Bezahlkarte für Geflüchtete: Erste Effekte sind schon spürbar

Plus Am 21. März hat der Landkreis Günzburg die ersten Bezahlkarten ausgegeben. Was sich seitdem verändert hat – und wie es jetzt im Freistaat weitergehen soll.

Von Rebekka Jakob

Seit einem Monat bekommen Asylbewerber im Kreis Günzburg die ihnen zugedachte Summe für den täglichen Bedarf nicht mehr in bar, sondern als Aufladung auf die Bezahlkarte. Schon wenige Wochen nach dem Start ist im Landratsamt eine deutliche Erleichterung spürbar, sagt Belinda Quenzer. Sie leitet in der Kreisbehörde das Pilotprojekt und stellte nun in einem Pressegespräch mit Innenstaatssekretär Sandro Kirchner die ersten Ergebnisse nach einem Monat vor.

Spürbar geringer geworden ist der Publikumsverkehr am Monatsende im Landratsamt. Um diese Zeit kamen sonst die Berechtigten, um ihre Zuwendung abzuholen. Ein riesiger Aufwand für die Kreisbehörde. "Wir hatten noch im Februar bis zu 250.000 Euro in bar im Haus", sagt Quenzer. Ein Sicherheitsdienst musste die Besucherströme regeln. Nach den zwei Ausgabetagen der Bezahlkarte in Günzburg am 21. und 22. März, an denen 90 Prozent der Berechtigten ihre Karten abgeholt hatten, ist es deutlich ruhiger geworden. Gerade haben die Mitarbeitenden die Karten mit dem Geld für den Monat Mai aufgeladen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen