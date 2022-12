Todesfälle, Unfälle, Glücksfälle: Diese Themen bewegten die Region 2022

Im Günzburger Legoland verunglückte eine Achterbahn, in Augsburg bewegte eine Personalie die Menschen: Das waren 2022 die meistgelesenen Artikel in Stadt und Landkreisen.

Kurioses, Tragisches, Bewegendes: Wieder ist ein Jahr vorbei, in dem so einiges los war. Während die vergangenen beiden Jahre besonders die Corona-Pandemie viele Menschen beschäftigte, war die Bandbreite an Themen heuer wieder vielfältiger.

Welche Artikel 2022 in den Landkreisen der Region am meisten gelesen wurden, können Sie hier nachlesen. Klicken Sie einfach auf die blauen Links, um immer die ganze Geschichte zu erfahren.

Kreis Augsburg: Ungewöhnliche Lebensformen

Wie lebt es sich in einem Tiny House? Die Antwort einer 72-Jahre alten Wehringerin darauf hat besonders viele Leserinnen und Leser aus dem Landkreis Augsburg 2022 interessiert. Auch über eine weitere, eher ungewöhnliche Lebensform wollten viele Menschen mehr erfahren: 2022 zog ein neuer katholischer Pfarrer nach Diedorf – samt Ehefrau.

Tiny Houses liegen im Trend. Inge Sauer lebt in Wehringen (Landkreis Augsburg) in einem und sagt: "Für mich war das die beste Entscheidung." Foto: Paula Binz (Archivbild)

Stadt Augsburg: Tragische Todesfälle

Zwei tragische Todesfälle sind es, die die Stadt Augsburg 2022 besonders beschäftigten. Anfang September kam eine junge Frau ums Leben, als das Auto von der Straße abkam und auf dem Ikea-Parkplatz landete. Ende November stürzte sich ein Mann vom Augsburger Rathausdach. Viele Besucherinnen und Besucher des Christkindlesmarktes erlebten die Tragödie mit.

Ein Mann war Ende November auf die Spitze des Augsburger Rathauses geklettert und stürzte sich vor den Augen der Besucher des Christkindlesmarktes in den Tod. Foto: Bernd Hohlen (Archivbild)

Kreis Aichach-Friedberg: Zerbrochene Liebe

Eine vergangene Liebe, Trauer um einen verstorbenen Feuerwehr-Kameraden – emotionale Themen waren es, die 2022 viele Leserinnen und Leser im Landkreis Aichach-Friedberg interessierten. Für Entsetzen sorgte ein tödlicher Autounfall bei Allenberg im April. Zwei Männer flüchteten, nachdem sie eine junge Fußgängerin tödlich erfasst hatten. Erst Tage später stellten sie sich der Polizei.

Immer wieder wurden in Allenberg an der Unglücksstelle Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Foto: Erich Echter (Archivbild)

Kreis Dillingen: Chaotische Post, chaotische Wohnung

Für Schlagzeilen in Dillingen sorgte heuer das Verhältnis eines Lehrers mit einer minderjährigen Schülerin. Eltern und Lehrkräfte setzten sich dennoch für eine zweite Chance ein. Ende November wurde der Lehrer dann doch freigestellt. Auch die offenen Worte einer Postbotin über das Chaos bei der Briefzustellung und ein Fall von Messie-Mietern interessierten viele Menschen.





Eine Postbotin, die nicht beim Namen genannt werden möchte, bestätigte das von vielen Leserinnen und Lesern beobachtete Zustellungschaos in Dillingen. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolbild)

Kreis Donau-Ries: Ungeklärtes Verbrechen

Ein schwerer Autounfall war es, der viele Menschen aus dem Landkreis Donau-Ries heuer bewegte. Zwei junge Männer kamen im Juli 2022 auf der Kreisstraße bei Wächtering ums Leben, als ihr Auto ins Schleudern geriet. Zudem sorgte eine alte Geschichte heuer wieder für neue Schlagzeilen: 38 Jahre, nachdem die Donauwörtherin Simone Langer ermordet wurde, erhielt die Kripo durch die Ausstrahlung der Fernsehserie "Aktenzeichen XY" neue Hinweise.

Der ungeklärte Mordfall Simone Langer aus Donauwörth vom 29. Juli 1983 wurde 2022 in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" noch einmal aufgerollt. Foto: Wolfgang Widemann (Archivbild)

Kreis Günzburg: Verunglückte Achterbahn

Über den Landkreis Günzburg hinaus sorgte das Legoland heuer für Aufregung. Im August gab es dort einen Achterbahnunfall. 31 Menschen wurden verletzt. Auch das Atomkraftwerk in Gundremmingen war noch einmal von Interesse: Obwohl die Reaktoren zum Jahreswechsel abgeschaltet wurden, stieg aus einem Kühlturm noch einmal Dampf empor.

Zum Jahreswechsel 2021 auf 2022 wurde das Kernkraftwerk in Gundremmingen abgeschaltet. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Kreis Landsberg: Tödliche Unfälle

Drei Unfälle waren es, für die sich Menschen aus dem Landkreis Landsberg heuer besonders interessierten. Kein gutes Ende nahmen die Geschichten einer 16-Jährigen, die im Ammersee ertrank, und die eines Rennradfahrers, der an den Folgen eines Autounfalls verstarb. Glimpflich kam dagegen eine junge Frau davon, die Einsatzkräfte aus dem Lech retten konnten.

Mit einem Großaufgebot suchten Polizei und Wasserwacht im August nach einer 16-Jährigen im Ammersee. Sie konnte nur noch tot geborgen werden. Foto: Enrico Baumann (Archivbild)

Kreis Neuburg-Schrobenhausen: Neues Liebesglück

Zuerst wurde die Trennung bekannt, bald darauf schon eine neue Beziehung: Die Geschichte von Peter Ziegler, bekannt geworden durch " Bauer sucht Frau", verfolgten heuer zahlreiche Leserinnen und Leser aus der Region.

Peter Ziegler aus Neuburg an der Donau, bekannt aus "Bauer sucht Frau", ist jetzt mit der 23-jährigen Theresa aus Österreich zusammen. Foto: Laura Gastl (Archivbild)

Kreis Ulm: Dicke Geldbeutel

Wer sind die reichsten Menschen zwischen Ulm und Augsburg? Das wollten besonders viele Menschen aus der Region heuer erfahren. Doch auch Wissenswertes zum Saharastaub, der im Frühjahr den Himmel verfärbte und Autos verschmutzte, war gefragt. Ende des Jahres schockierte der tödliche Messerangriff auf ein 14-jähriges Mädchen auf dem Schulweg in Illerkirchberg.

"Warum?", steht auf einer Tafel, die Trauernde an dem Tatort des Messerangriffs in Illerkirchberg aufgestellt haben. Foto: Sebastian Mayr

Kreis Unterallgäu: Glückliches Ende

Ein kurioses, aber glückliches Ende hat die Geschichte eines Mädchens angenommen, das mit einem Großaufgebot im Sommer bei Bad Wörishofen gesucht wurde. Zuerst für Verwirrung unter Türkheimern, dann für Unterhaltung über den Landkreis Unterallgäu hinaus sorgte der neue Briefkasten am Türkheimer Rathaus. Sogar der Comedian Mario Barth nahm ihn in seiner Sendung auf die Schippe.