Unwetter, Unfälle, Untaten: Diese Themen bewegten die Region 2023

Eine geplante Asylunterkunft in einem Hotel, eine "Bauer sucht Frau"-Kandidatin auf der Suche nach Liebe: Das waren 2023 die meistgelesenen Artikel in der Region.

Was beschäftigte die Region im vergangenen Jahr? Das lässt sich mit einem Blick darauf nachvollziehen, welche unserer Artikel 2023 am häufigsten gelesen wurden. Die Themenmischung ist bunt, emotional und kurios. Da gab es das durchsichtige Kleid, das in Augsburg über einen besonderen Abend hinaus für Aufmerksamkeit sorgte. Das Betrugssystem, das zwei Mitarbeiter einer bekannten Firma auf die Beine stellten. Und: Unwetter, die in zahlreichen Ecken der Region Spuren hinterließen.

Lesen Sie hier die Artikel, die 2023 besonders viele Menschen interessierten. Klicken Sie für die ganze Geschichte auf den blauen Link.

Landkreis Augsburg: Flüchtlingsunterkunft in einem Hotel?

Über 400 männliche Geflüchtete sollten in einem Hotel nahe dem Augsburger Güterverkehrszentrum auf Gersthofer Flur unterkommen. Es hagelte Kritik – letztendlich scheiterten die Pläne. Der Neusässer Bürgermeister fand klare Worte für das Vorhaben: "Von Integration kann keine Rede mehr sein." Auch eine Spendenaktion für einen jungen, verletzten Neusässer berührte viele Leserinnen und Leser.

Hagelkörner so groß wie Tischtennisbälle brachte ein Sommergewitter nach Königsbrunn. Foto: Manuela Bauer (Archivbild)

Stadt Augsburg: Viel Haut, viel Hagel

Zahlreiche schicke Kleider ziehen beim Augsburger Presseball Jahr für Jahr die Blicke auf sich. Eines stach dieses Jahr aber besonders hervor: das einer blonden Augsburgerin. Für eine Art von anderer Aufmerksamkeit sorgte ein Spiel des FC Augsburg im August. Aus der Waffe eines Polizisten löste sich ein Schuss.

Keine Fans wurden verletzt, als sich am Rande des Heimspiels des FC Augsburg gegen Borussia Mönchengladbach ein Schuss aus der Dienstwaffe eines Polizisten löste. Foto: Privat/Michael Hochgemuth (Archivbild)

Landkreis Aichach-Friedberg: Fliegendes Festzelt

Im August suchten die Region schwere Unwetter heim. Besonders betroffen war der Kreis Aichach-Friedberg: In Kissing riss der Sturm ein ganzes Festzelt um. Die Bilder sorgten auch überregional für Schlagzeilen. Was viele Leserinnen und Leser ansonsten noch interessierte: Zwei Geschichten, in denen sich die Beteiligten auf unterschiedliche Art und Weise in ihrer Privatsphäre gestört fühlten.

Ende August zogen heftige Unwetter über Bayern. In Kissing warf der Sturm ein Bierzelt um. Foto: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archivbild)

Landkreis Dillingen: Ein besonderer Gast in Lauingen

Eine Polizeikontrolle an Silvester, der Auftritt eines Social-Media-Stars, ein beinahe tödlicher Badeunfall: Diese Texte waren im Landkreis Dillingen 2023 besonders gefragt.

Katja Krasavice war 2023 Jurorin bei "Deutschland sucht den Superstar". Anfang des Jahres stand sie im T-Club in Lauingen auf der Bühne. Foto: Thomas Fritzmeier (Archivbild)

Landkreis Donau-Ries: Ein ausgeklügeltes Betrugssystem

Im Frühjahr standen in Nördlingen zwei ehemalige Mitarbeiter der Firma Fendt-Caravan vor Gericht. Der Vorwurf: Die beiden sollen auf eigene Rechnung Firmenaufträge erledigt haben – während der Arbeitszeit, mit Material aus der Firma. Für Aufmerksamkeit sorgte auch ein Vermisstenfall. Nach einem Faschingsumzug war ein junger Mann aus Rain plötzlich verschwunden.

Nach einer Faschingsparty in Bertoldsheim wurde ein 19-Jähriger vermisst. Die groß angelegte Suchaktion endete allerdings mit trauriger Gewissheit. Foto: Winfried Rein (Archivbild)

Landkreis Günzburg: A wie Achterbahn, B wie Brezn

Wo gibt es im Kreis Günzburg gutes Brot? Eine Geschichte über zwei Bäckereien, die heuer eine Auszeichnung für ihr Backhandwerk erhalten haben, war bei besonders vielen Leserinnen und Leser gefragt. Aus der Kategorie "kurios" stammt dieser Text: Ein Vater griff einen Mitarbeiter des Legolands an, weil dieser sein Kind aufgrund der Größe nicht auf die Achterbahn lassen wollte.

Auch Stollen backen Jörg und Anna Hurler, die 2023 eine Auszeichnung für ihre Bäckerei erhielten. Foto: Claudia Jahn (Archivbild)

Landkreis Landsberg: Zwei Schulgeschichten

Zwei Schulgeschichten sind unter den meistgelesenen Artikeln im Kreis Landsberg. Da gab es einerseits die Lehrerin, die sich nicht an geltende Corona-Vorschriften halten wollte – und in der Folge ihren Beamtenstatus verlor. Andererseits sorgten Mobbingvorwürfe an einer Landsberger Grundschule für Aufregung. Was war dran an den Anschuldigungen?

Bei Erpfting im Kreis Landsberg schlugen Roma ein großes Lager auf - eine Erlaubnis hatten sie allerdings nicht. Foto: Christian Rudnik (Archivbild)

Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen

Welche Themen die Leserinnen und Leser aus dem Kreis Neuburg-Schrobenhausen interessierten, ist ziemlich eindeutig: TV. Eine Neuburgerin bei " Bauer sucht Frau" (und der Text über ihre Gegenkandidatin) sowie ein Vermisstenfall aus dem Landkreis Eichstätt bei "Aktenzeichen XY" waren gefragt.

Sybille Dusse aus Neuburg war Teilnehmerin von "Bauer sucht Frau International 2023". Foto: Fotostudio Karin Heidmeier

Landkreis Neu-Ulm: Neuanfänge

Vor rund einem Jahr sorgte der Fall der 14-jährigen Ece in Illerkirchberg für Entsetzen. Das Mädchen wurde auf ihrem Schulweg von einem Asylbewerber mit einem Messer angegriffen und getötet. Der Vater des Mädchens wünschte sich wenige Monate nach ihrem Tod, dass die Flüchtlingsunterkunft, in der der Täter einst lebte, abgerissen wird – und dort "etwas Schönes" errichtet werde.

Der 27-Jährige, der Ece tötete, wurde diesen Sommer zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Foto: Alexander Kaya (Archivbild)

Landkreis Unterallgäu: Empörung

"Vernünftige fahren hier nicht mit dem Rad. Anderen ist es verboten." Neu ist das "Verkehrsschild" in Bad Wörishofen nicht. Doch erst dieses Jahr, nachdem ein Post über das Schild auf der Online-Plattform Reddit gelandet war, sorgte es für überregionalen Gesprächsstoff. Auf Interesse stieß auch eine Neuerung in der Therme Bad Wörishofen: Dort gibt es nun zwei Saunen, in denen auf Badekleidung gesetzt wird.

Das selbstgemacht Schild steht im Kurpark von Bad Wörishofen.

Foto: Markus Heinrich (Archivbild)