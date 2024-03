Windhose hinterlässt Spur der Verwüstung in Landsberg

Im Gewerbegebiet Frauenwald in Landsberg wird ein Dach abgerissen. Es fliegt herum und beschädigt andere Gebäude und Autos.

Mitten am Nachmittag schreckte ein Gewitter am Donnerstag so manchen Landsberger und so manche Landsbergerin auf. Es hatte Donner, Blitze und Graupelschauer im Gepäck. Durch das Gewerbegebiet Frauenwald fegte eine Windhose, die ein Dach abdeckte. Dabei entstand hoher Sachschaden – auch an Nachbargebäuden und Fahrzeugen.

Stadtbrandinspektor Markus Obermayer sprach gegenüber unserer Redaktion von einer Spur der Verwüstung. Augenzeugen hätten geschildert, dass eine Windhose durch die betroffene Reaumurstraße fegte. Dabei wurde ein Dach samt Fotovoltaikanlage heruntergerissen. Teile des Dachs wirbelten umher und beschädigten dabei andere Gebäude und geparkte Fahrzeuge.

Die Landsberger Feuerwehr errichtet ein Notdach

Die Feuerwehr war vorrangig damit beschäftigt, das durch das herumfliegende Dach beschädigte Dach der Gourmet Rösterei Böhm notdürftig zu schließen. Dies geschah mit einem speziellen, 15 auf 15 Meter großen Notdach, das mit der Drehleiter nach oben gebracht und dort aufgeklappt wurde, wie Markus Obermayer das Vorgehen beschreibt.

Lesen Sie dazu auch