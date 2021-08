Das Corona-Update vom 15. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Auf der Bergstation, in der Kirche, im Fußballstadion oder auf dem Parkplatz einer Fast-Food-Kette: Impfungen gegen das Coronavirus gibt es in Bayern längst nicht mehr nur im Impfzentrum oder in der Praxis. Im Gesundheitsministerium freut man sich über die kreativen Ideen, mehr als 1100 solcher Sonderimpfaktionen soll es bereits im Freistaat geben.

Die Staatsregierung um Ministerpräsident Markus Söder richtet sich mit dieser "Impfen to go"-Kampagne gegen die sinkende Impfbereitschaft in der Bevölkerung. Doch wie erfolgreich sind ungewöhnliche Orte, Rabatte oder kostenlose Bratwürste als Anreiz für Impfungen? Mein Kollege Michael Böhm ist dieser Frage nachgegangen. So viel sei gesagt: Die Zahlen sind überschaubar.

Gastronomie in Augsburg kämpft mit massivem Personalmangel : Personalprobleme in der Gastronomie sind keine Neuheit, die Corona-Pandemie hat die Situation allerdings verschärft. Wie die Lage in Augsburg aktuell ist und wo am meisten Personal gesucht wird, hat meine Kollegin Andrea Baumann recherchiert. "Für potenzielle Arbeitskräfte ist die unsichere Lage nicht gerade ein Anreiz, sich zu bewerben", resümiert sie in ihrem Kommentar zum Artikel.

In der Corona-Zeit hat die Kurzsichtigkeit bei Kindern zugenommen . Das zeigen Studienergebnisse. Während die Bildschirmzeit und somit das Fokussieren im Nahbereich während der Pandemie deutlich zugenommen haben, verbrachten Kinder vergleichsweise wenig Zeit bei Tageslicht im Freien. Diese Faktoren könnten eine wesentliche Rolle spielen, ob es einen kausalen Zusammenhang mit der Zunahme von Kurzsichtigkeit gibt, ist allerdings nicht gesichert. Mehr dazu hier.

Die Bundesregierung hat ab heute unter anderem die USA und Israel als Hochrisikogebiete eingestuft. Ab Dienstag gilt auch die Türkei als Hochrisikogebiet. Mehr dazu in unserem Corona-News-Blog.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.821.013 Fälle verzeichnet, das sind 4728 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 659.378 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 590 mehr als am Vortag. (Stand: 15. August)

In Deutschland wurden inzwischen 96.852.861 Impfungen verabreicht. 52.370.395 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 63,0 Prozent. Vollständig geimpft wurden 47.048.937 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 56,6 Prozent. (Stand: 13. August)

