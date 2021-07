Das Corona-Update vom 9. Juli

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wenige Monate nach der offiziellen Zulassung der ersten Impfungen gegen das Coronavirus sind in Deutschland nun mögliche Auffrischungsimpfungen im Gespräch. Laut Steffen Seibert, dem Sprecher der Bundesregierung, bereiten sich Bund und Ländern derzeit darauf vor, "nach einer ersten Immunisierungswelle" weitere Impfstoffe für eine Auffrischung verfügbar zu machen.

BioNTech und Pfizer hatten im Vorfeld erklärt, die Schutzwirkung ihres Corona-Impfstoffs würde gegenüber Infektionen und symptomatischen Erkrankungen sechs Monate nach der zweiten Impfung sinken. Die Impfstoffhersteller haben daher eine dritte Impfdosis zur Auffrischung ins Gespräch gebracht.

Das Bundesgesundheitsministerium empfiehlt derzeit offiziell noch keine dritte Impfung nach einem halben Jahr. Ein Ministeriumssprecher sagte am Freitag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dazu sei die Datenlage noch nicht ausreichend. Aller Wahrscheinlichkeit nach werde eine solche Auffrischungsimpfung aber nötig sein.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.734.468 Fälle verzeichnet, das sind 949 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 648.569 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 152 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 80.596.825 Impfungen verabreicht. 48.180.450 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 57,9 Prozent. Vollständig geimpft wurden 34.490.355 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 41,5 Prozent (Stand: Freitag, 9. Juli 2021).

(Hinweis: Das RKI aktualisiert die Infektionszahlen auf seiner Internetseite ab Juli 2021 nur noch montags bis freitags.)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

