Umfrage im Kreis Augsburg zeigt: Impfmüdigkeit unter Schülern ist riesig

Plus Von 2000 erwachsenen Schülerinnen und Schülern haben sich gerade einmal 30 für eine Impfung gemeldet. Die Zahl der Corona-Schnelltests sinkt massiv.

Die Impfbereitschaft im Augsburger Land geht stark zurück. Nun wird klar: Besonders unter Schülern scheint die Impfmüdigkeit groß zu sein. Einer Umfrage des Landkreises zufolge haben sich von 2000 befragten über 18-Jährigen gerade einmal 30 Schüler für eine Impfung gemeldet. Also nur 1,5 Prozent. Landrat Martin Sailer sagt: "Wenn wir jetzt nichts tun, rennen wir sehenden Auges in die vierte Welle."