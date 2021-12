Das Corona-Update vom 31. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Ein wenig fühlt man sich dieses Silvester an die Sendung "Dinner for one" erinnert, die zum Jahresausklang gehört wie der Käse zum Raclette. "The same procedure as last year?" Das zweite Pandemie-Jahr, es ist vorbei – und trotzdem fühlt es sich wie das Ende des vergangenen Jahres an. Was bleibt, ist die Hoffnung, dass aus dem "same procedure as last year" kein "same procedure as every year" wird. Denn auch dieser Jahreswechsel wird ein ruhiger, weitestgehend ohne Partys oder Feuerwerk. Verabschiedet sich – quasi still und leise – die Böllerei mit der Corona-Pandemie am Ende ganz? Rüdiger Heinze hat sich über die Sinnhaftigkeit des Silvesterfeuerwerks ein paar Gedenken gemacht.

Damit es – trotz des Verkaufsverbots von Feuerwerkskörpern – mit allen Traditionen an Silvester klappt, können Sie sich ein spektakuläres Silvesterfeuerwerk nach Hause holen. Zur Verfügung gestellt wurde uns das Video von Deutschlands ältester Feuerwerksfabrik, der Firma Sauer in Gersthofen. Hier geht es zum Video. Viel Spaß und ein paar schöne Minuten beim Ansehen!

Auch zum Jahreswechsel gelten einige Corona-Maßnahmen und -Einschränkungen. Diese betreffen sowohl Geimpfte als auch Ungeimpfte. Was ist bei privaten Treffen zu beachten? Welche Regeln gelten im Restaurant? Gibt es Kontaktbeschränkungen? Die wichtigsten Fragen und Antworten hat mein Kollege Julius Bretzel zusammengetragen.

Nicht alle haben an Silvester frei und können ohne Verpflichtungen ins neue Jahr starten. Wir haben mit Menschen in Augsburg gesprochen, die die Stadt über den Jahreswechsel am Laufen halten. Wer da in der Silvesternacht so alles im Einsatz ist, lesen Sie hier.

Kinder und Jugendliche waren meist die Leidtragenden der Corona-Beschlüsse. Zum Ende des Jahres berichten Menschen aus der Praxis meinen Kolleginnen Sarah Ritschel und Miriam Zissler, wie sie die Situation an Schulen und Kitas erlebt haben – und richten ihre Wünsche und Forderungen an die Politik.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 7.150.422 Fälle verzeichnet, das sind 41.240 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.327.985 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 4985 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 637 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 148.763.747 Impfungen verabreicht. 61.608.213 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 74,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 59.112.588 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 71,1 Prozent (Stand: 30. Dezember).

