So wirbelt Omikron den Sport weltweit durcheinander

Plus Corona-Ausfälle betreffen immer mehr Sportveranstaltungen und Vereine. Während die Fußball-Bundesliga noch recht glimpflich durch die Pandemie kommt, sieht es anderswo düster aus.

Kein Tag vergeht mittlerweile, ohne dass eine Sportmannschaft einen coronabedingten Ausfall meldet. Am Donnerstag hat es aus der Fußball-Bundesliga nicht nur den FC Augsburg mit seinem positiv getesteten Torhüter Tomas Koubek getroffen, sondern auch den VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Gladbach und den VfB Stuttgart. Trotzdem ist der deutsche Profifußball bisher relativ glimpflich durch die Pandemie gekommen.