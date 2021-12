Augsburg

vor 20 Min.

Auch bei Galeria in Augsburg fällt seit Silvester die 2G-Regel weg

Bei der Galeria in Augsburg gibt es seit Silvester keine Zugangskontrollen mehr.

Im größten Warenhaus in der Innenstadt müssen sich Kunden nicht mehr ausweisen. Der Zutritt in die Galeria wird an den Eingängen nicht mehr kontrolliert.

Von Michael Hörmann

