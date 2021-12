Ist ein Leben ohne Feuerwerk möglich – aber sinnlos?

Das Raketen-Verkaufsverbot an Silvester beeinträchtigt unseren Spaß. Aber wie viel Spaß und Bequemlichkeit sollten wir uns eigentlich noch erlauben?

Nun also noch mal Silvester weitgehend ohne Raketen und Kanonenschläge. Nun noch mal: weniger Spaß.

Aber denken wir mal zurück. Hat es uns Bürgern 2021 wirklich an Leib und Seele geschadet, dass das Feuerwerk zu Neujahr ausgefallen war? Verfielen wir monatelang in Missmut, weil der letzte Jahreswechsel ein bisschen weniger krachert ausfiel? Gab es Niedergeschlagenheiten ob des entbehrten Silvesterbrauchs? Kurz: Haben wir deshalb gelitten 2021?

Und werden wir erneut leiden im Jahr 2022, weil der ziemlich kurze Spaß nicht saftig hat ausgelebt werden können? Bleibt das Leben nun nicht mehr lebenswert?

Mit Raketen wird Schmutz in die Luft gejagt

Es ist doch so: Auch ohne Corona hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Feuerwerk mehr Schaden als sogenannten „Nutzen“ – in Form von Lustgewinn – bringt. Die verschreckenden Wirkungen auf Wild- und Haustiere sind das Eine; das Andere bleiben der Müll sowie der Feinstaubausstoß von nicht unerheblicher Menge gerechnet auf den Jahreslauf.

Mit den Raketen also wird Schmutz in die Luft gejagt. Konnte jeder Stadtbürger 2019/2020 noch Stunden später betrachten. Schmutz, den – bei allem Gewinn und Lohn – nicht einmal der Interessensverband Pyrotechnik und seine Angestellten gebrauchen können – zusätzlich zu allen weiteren Belastungen des Lebensmittels Luft, auf die ja mit Anlass ein zunehmend scharfes Auge gerichtet wird. Dieser Schmutz macht es – auch ohne Corona – geraten, die Böllerei in Zukunft erheblich einzuschränken. In den Niederlanden geht man voran; andere Länder werden folgen – weil es die Vernunft gebietet. Auf einen weisen Verzicht können wir uns ein Jahr lang einstellen. Setzen wir zu Silvester 2021 unser Einüben fort.

Lesen Sie dazu auch

Müssen wir nicht noch viel mehr verbieten?

Im Übrigen gilt für die Feuerwerksdebatte, dass sie als Stellvertreterin zu betrachten ist. Als Stellvertreterin für das präzise Nachdenken darüber, wie viel Spaß und Bequemlichkeit wir uns noch erlauben können im vollen Bewusstsein, eben durch Spaß und Bequemlichkeit unsere Lebensgrundlagen zu schädigen. Der Malediven-Flug beziehungsweise die Flugscham passen in diese Überlegungen ebenso hinein wie die trotz allem Klimawandel aus dem Boden schießenden Heizpilze, die es – scheinbar unverzichtbar – gemütlich machen im Winter und im Freien. Auch beim Bier in der Kälte soll es halt mollig warm sein... Passt dazu: Einweg-Geschirr statt Aufwand des Abwaschens. Dürfen wir uns das bei allem Spaß, bei aller Bequemlichkeit erlauben trotz der abzusehenden Folgen?

Es werden Eingriffe kommen – so, wie zum privat feuerwerkslosen Jahreswechsel etwa bei den Einweg-Plastikflaschen mit künftig genereller Pfandpflicht. Eingriffe nicht für den Machtzuwachs von Regierungen, sondern um künftiger Generationen willen. Wie die Eingriffe genau genannt werden, ist einerlei. Der Eine wird in ihnen Verbote sehen wollen und wüten über die Einschränkung seiner angeblich heiligen Freiheit – diese angeblich heilige Freiheit, die sowieso gerade strapaziert wird gegen das Allgemeinwohl. Eine Andere wird die Einschränkungen als Regulierungen bezeichnen, Dritte als Verfügungen/Verordnungen. Deren Sinn freilich kommt allen zugute. Damit Lustgewinn nicht privatisiert und Schaden nicht sozialisiert wird. Die Frage bleibt nur: Kommen die Eingriffe noch rechtzeitig, vor dem Kipp-Punkt?

Und was die Wut über die angebliche Verbotsinflation angeht: Es gibt umfängliche Bände, Gesetzbücher genannt, darin – aus gutem Grund – jede Menge verbotener Dinge gereiht sind. Zum allgemeinen, lebenswerten Wohl. Aber das nur nebenbei.