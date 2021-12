Augsburg

Arbeiten, wenn andere feiern: Wer Augsburg an Silvester am Laufen hält

Plus "Dinner for One", Sekt, eine Feier zum Start ins neue Jahr: Für manche Augsburger geht das an Silvester arbeitsbedingt nicht. Wir stellen ein paar von ihnen vor.

Von Max Kramer

Eigentlich, sagt Dominik Mahler, habe er schon alles gesehen. Er arbeitet seit 13 Jahren als Krankenpfleger in einer der größten Notaufnahmen Deutschlands, am Augsburger Uniklinikum. Das Tagesgeschäft dort: schwere Herzinfarkte und Schlaganfälle, Unfallopfer, im Schnitt eine Reanimation pro Tag. Auch in der Nacht von Freitag auf Samstag wird sich daran nichts ändern. Und doch wird diese Schicht keine gewöhnliche sein, weil Zusatzprogramm wartet. Verbrennungen wegen explodierter Böller, Augenverletzungen wegen Kontakt mit Feuerwerkskörpern, etliche Alkoholvergiftungen - Mahler kümmert sich drum. Er ist einer derjenigen, die an Silvester arbeiten, und damit Augsburg am Laufen halten.

