Taylor Swift, Ed Sheeran, Rammstein: Das sind die großen Konzerte und Festival-Headliner in 2024

Megastars wie Taylor Swift, Ed Sheeran oder Coldplay gehen auf Tour. Über Konzerte von Sängerin Adele wird gemunkelt. Auf welche Highlights können sich Musikfans 2024 freuen? Hier ein Überblick.

Das größte Konzert-Spektakel in diesem Jahr dürften die Auftritte von Superstar Taylor Swift werden. Die 34-jährige US-Sängerin gibt im Rahmen ihrer "The Eras Tour" vier Konzerte in Deutschland und macht am 27. und 28. Juli im Münchner Olympiastadion halt. Die Tickets waren bereits kurz nach Verkaufsstart ausverkauft. Ganz anderes Genre, aber ein musikalischer Höhepunkt für Metal-Fans: Am 24. und 26. Mai kommen Metallica nach München. Auch für die Konzerte von Coldplay werden Tausende Besucherinnen und Besucher ins Olympiastadion ziehen, die britische Pop-Rock-Band steht am 15., 17. und 18. August auf der Bühne.

Apache 207, Nina Chuba, Trettman: Hip-Hop-Fans dürfen sich freuen

Fast schon Dauergast in München ist Schlagersänger Andreas Gabalier. Auch er ist wieder auf Tour, bespielt aber diesmal nicht die kleine Bühne in der Olympiahalle, sondern füllt das Stadion nebenan. Schlagerkollegin Helene Fischer hat bislang übrigens kein Konzert in München angekündigt, ihre nächste Stadiontour mit Halt in Stuttgart ist erst für 2026 geplant. Schlagerfans dürfen sich aber trotzdem freuen: Howard Carpendale (18. Mai in der Olympiahalle), Roland Kaiser (29. Juni auf dem Münchner Königsplatz) und Dieter Thomas Kuhn (22. Juni auf dem Sommer-Tollwood) geben Konzerte. In der Region unterwegs sind außerdem Beatrice Egli (28. April in Königsbrunn) und die Amigos (10. April in der Stadthalle Gersthofen).

Abseits des Schlagers hat die deutsche Musikwelt in dieser Konzertsaison auch einiges zu bieten. Mark Forster spielt in München (2. April) und Augsburg (18. Mai). Scooter (11. April) und Sängerin Ayliva (25. September) stehen in der Olympiahalle auf der Bühne, im Münchner Zenith spielen Kim Petras (4. März), die Beatsteaks (26. September) und Nena (1. Oktober). Letztere tritt am 7. Oktober auch im Kongress am Park in Augsburg auf. Marius Müller-Westernhagen (3. September) gibt ein Konzert im Circus Krone.

Hip-Hop-Fans dürfen sich auf jeweils zwei Konzerte von Apache 207 (21. und 22. Mai) und Bushido (23. März und 16. April) in der Olympiahalle freuen. Mit Luciano (24. Februar), RAF Camora (1. März) und Kontra K (10. März) treten weitere Deutsch-Rapper auf. Ebenfalls auf Tour sind Peter Fox (13. September), Deichkind (3. Dezember) und die Fantastischen Vier (15. Dezember). Außerdem spielen Trettman (20. Dezember) und Nina Chuba (7. Mai) im Zenith.

Sängerin Pink spielt eines von drei Deutschland-Konzerten in Stuttgart

In der Münchner Olympiahalle treten auch wieder einige internationale Superstars auf. Nach einem Konzert im Stadion im vergangenen Jahr kehren Depeche Mode am 7. März auf die kleinere Bühne in die Olympiahalle zurück. Pop-Fans dürfen sich auf US-Sängerin Olivia Rodrigo (7. Juni), die Jonas Brothers (3. Juni), R&B-Sänger Jason Derulo (26. März) und One-Direction-Sänger Niall Horan (20. März) freuen. Der britische Singer-Songwriter James Blunt ist auf Tour und macht am 9. März halt in München. Mit Rod Steward (28. Juni) tritt ein alter Hase des Rock in der Olympiahalle auf, ebenfalls aus Großbritannien angereist kommen Judas Priest (25. März). Im Zenith spielen Gitarrengott Slash (25. April), die Nu-Metaler von Korn (14. August) und die kanadische Songwriterin Tate McRae (14. Mai). Boygroup-Flair aus den 1990er Jahren versprühen Take That (2. Juli) auf dem Sommer-Tollwood.

Und noch ein kurzer Blick nach Ulm und Stuttgart: Beim Ulmer Zeltfest spielt unter anderem der US-Songwriter Dekker (26. Juni), im Wiley Sportpark in Neu-Ulm geben die Böhsen Onkelz zwei Konzerte (2. und 3. September) und im Roxy in Ulm steht Olli Schulz (13. Februar) auf der Bühne. In Stuttgart treten Schlagersängerin Vanessa Mai (4. Mai) sowie die Rapper Montez (25. und 26. März), Reezy (27. und 28. September), Ski Aggu (11. Oktober) und 01099 (31. Januar) auf. Auch Slipknot (8. Dezember) und Sängerin Pink (19. Juli) geben jeweils eines von drei Deutschland-Konzerten in Stuttgart. Mireille Mathieu (8. November) tritt im Rahmen ihrer Abschiedstour "Goodbye my Love Goodbye" in der Liederhalle auf.

Mit Ed Sheeran hat das Southside Festival einen echten Superstar im Line-up

Auch das Line-up der großen Festivals kann sich in diesem Jahr sehen lassen. Die Veranstalterinnen und Veranstalter des Southside Festivals (21.–23. Juni) haben mit Ed Sheeran den wohl größten Headliner an Land gezogen. Außerdem spielen Giant Rooks, Deichkind, The Offspring, The National, Avril Lavigne sowie die Rapper Sido, Kontra K und K.I.Z. Bei Rock im Park (7.–9. Juni) in Nürnberg stehen neben Greenday und Billy Talent die italienische Rockband Maneskin, Kraftklub, Queens of the Stone Age oder Die Ärzte auf der Bühne. Auch auf dem Superbloom Festival (7.–8. September) im Münchner Olympiapark ist einiges geboten. Zu hören sind neben Tokio Hotel und Cro auch The Chainsmokers, Sam Smith und Rin.

Wenn auch nicht in der Nähe, aber eine längere Anfahrt wert sind Konzerte von internationalen Superstars wie Bruce Springsteen. Er spielt am 5. Juli in Hannover sein einziges Deutschlandkonzert. Green Day treten in Berlin (10. Juni) und Hamburg (11. Juni) auf. Allen Skandalen zum Trotz stehen auch Rammstein wieder auf der Bühne. Die Berliner starten am 15. Mai in Dresden und geben insgesamt zwölf Deutschland-Konzerte in Gelsenkirchen, Frankfurt und Dresden.

Gerüchte um Mega-Konzerte von Adele in München machen die Runde

Noch ist die Konzertsaison nicht durchgeplant und es gehen Gerüchte um: Ed Sheeran soll nach München kommen, über Auftritte von AC/DC wird gemunkelt. Alles toppen könnte die britische Sängerin Adele. Berichten der Süddeutschen Zeitung zufolge soll sie dieses Jahr gleich zehn Auftritte auf dem Messegelände im Münchner Stadtteil Riem geben. Es wäre eine Coup, denn aktuell gibt Adele nur Konzerte als Resident-Künstlerin in Las Vegas. Die Konzerte in München wären ihre einzigen Auftritte in Europa, bis zu einer Million Fans könnten in die Stadt kommen. Ob was dran ist an den Gerüchten, bleibt abzuwarten.