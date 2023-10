Böhse Onkelz beim Wiley Open Air 2024: Das werden spannende Abende

Plus Eine der umstrittensten Rockbands des Landes spielt in Neu-Ulm. Es wird Zeit, das Kriegsbeil zu begraben.

Stellen wir uns mal vor, was das vor 25 bis 30 Jahren für ein Aufreger gewesen wäre: Die Böhsen Onkelz spielen zweimal unter freiem Himmel in Neu-Ulm – und erwarten gar insgesamt 50.000 Menschen. Die Stadt wäre von nicht wenigen umgehend zum Mekka der Rechtsradikalen erkoren worden.

Damals standen die Onkelz nach den Entgleisungen in der Frühphase ihrer Karriere immer noch im Ruf einer mindestens halbbraunen Gesinnung und die öffentliche Auseinandersetzung fand entlang unüberbrückbarer ideologischer Gräben statt. 1996 trat die Band in der Donauhalle auf und verweigerte Journalisten den Zutritt, zumindest solchen, die offiziell als Medienvertreter Einlass begehrt hatten. Die Onkelz mochten keine Presse und umgekehrt war die Abneigung ebenso unerschütterlich ausgeprägt.