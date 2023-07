Rammstein

Hat Rammstein alles ausgestanden – oder kommt da noch was?

Plus Die Europatournee von Rammstein läuft wie gehabt weiter, während die Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe sich häufen – nicht mehr nur gegen Till Lindemann.

Von Felicitas Lachmayr

Rammstein? War da was? Ausverkaufte Stadien, martialische Auftritte, jubelnde Fans. Fast scheint alles beim Alten für die sechs Musiker der weltweit bekanntesten deutschen Band. Die Platten von früher sind zurück in den Charts, die Europatournee läuft, im Juni füllten sie viermal in Folge das Münchner Olympiastadion. Jetzt haben Rammstein drei Konzerte vor 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in ihrer Heimatstadt Berlin gespielt. Mit dem Auftritt am Dienstagabend haben sich die Musiker aus Deutschland verabschiedet, doch die Vorwürfe häufen sich.

Denn seit die Irin Shelby Lynn Ende Mai in den sozialen Medien berichtete, sie sei bei einem Rammstein-Konzert unter Drogen gesetzt worden und Sänger Till Lindemann habe Sex mit ihr gewollt, reißen die Anschuldigungen nicht ab. Zahlreiche Frauen meldeten sich zu Wort. Sie werfen Lindemann Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe vor. Berichten zufolge sollen junge weibliche Fans systematisch für After-Show-Partys und Sex mit dem Rammstein-Sänger rekrutiert worden sein. In einzelnen Fällen sollen die sexuellen Handlungen nicht einvernehmlich abgelaufen sein. Einige Frauen versicherten ihre Aussagen eidesstattlich, würden sie also auch vor Gericht wiederholen.

