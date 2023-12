Rumour has it: Kommt Adele 2024 für zehn Konzerte nach München?

Adele soll 2024 für gleich zehn Konzerte nach München kommen. Bestätigt sind die Auftritte auf dem Münchner Messegelände bisher nicht – dementiert aber auch nicht.

Ed Sheeran hat sich für kommendes Jahr in der Landeshauptstadt angekündigt, über Auftritte von ACDC wird ebenfalls gemunkelt – nun hat sich womöglich ein weiterer großer Name auf die Liste von Konzerten in München 2024 gesellt: Adele. Wie die Süddeutsche Zeitung (SZ) berichtet, soll die britische Sängerin kommendes Jahr gleich zehn Auftritte auf dem Messegelände im Münchner Stadtteile Riem geplant haben.

Die Stadt hat die Konzerte bisher nicht offiziell bestätigt. Es handelt sich bislang um Gerüchte. Fest steht jedoch: Sollte Adele die Konzerte in München spielen, handelt es sich um einen regelrechten Coup. Die einzigen Konzerte, die die Sängerin in absehbarer Zeit spielt, sind als sogenannte "Resident"-Künstlerin in Las Vegas. Die Konzerte in München wären demnach eine besondere Ausnahme.

Adele 2024 in München: 100.000 Gäste haben auf dem Messegelände Riem Platz

Hinzukommt: Die Auftritte auf dem Münchner Messegelände hätten eine spezielle Strahlkraft. Pro Konzert haben dort bis zu 100.000 Besucherinnen und Besucher Platz. Insgesamt könnten für die Konzerte also bis zu eine Millionen Gäste anreisen – aus ganz Europa.

Auf Anfrage der SZ äußerte sich der Münchner Wirtschaftsreferent Clemens Baumgärtner (CSU) nur wenig konkret zu den Gerüchten um die mögliche Adele-Konzertreihe. Die Messe sei "ein geiler Konzert-Veranstaltungsort", so Baumgärtner ganz grundsätzlich. Nach der Fußball-EM im August 2024 müsse die Stadt nationalen und internationalen Gästen etwas zu bieten haben.

Termine von Adele-Konzerten in München 2024 noch unklar

Das wirft die Frage nach dem Zeitpunkt der Konzerte auf: Unglücklich wäre eine Konkurrenzsituation mit anderen großen Künstlern. Angekündigt für 2024 haben sich neben Ed Sheeran und ACDC zudem Coldplay für drei Auftritte im August und auch Taylor Swift Ende Juli. Der Konzertveranstalter der Messe München, der Grazer Unternehmer Klaus Leutgeb, hielt sich laut SZ bisher bedeckt zu den Gerüchten – oder einem möglichen Zeitpunkt.

