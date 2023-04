Wie viele Vitamine haben Karotten?

Karotten sind optimale Vitamin-A-Lieferanten. Das Vitamin trägt zu einer normalen Sehkraft bei. In diesem Artikel gibt es eine Übersicht aller Vitamine und Mineralstoffe.

Karotten sind bekanntlich gut für die Augen. Das liegt am enthaltenen Vitamin A. Mit nur 100 Gramm Karotten können Frauen bereits ihren gesamten Tagesbedarf an Vitamin A decken. Männer müssen etwas mehr konsumieren, erreichen mit 100 Gramm Karotten aber auch bereits 81 Prozent des Tagesbedarfs. Hier finden Sie alle Vitamine und Mineralstoffe von Karotten im Überblick.

Diese Vitamine sind in 100 Gramm Karotten enthalten

Karotten bestehen zu 89,2 Prozent aus Wasser, 6,6 Prozent Kohlenhydraten, 2,6 Prozent Nahrungsfasern, 0,3 Prozent und 0,8 Gramm Protein. In dieser Übersicht sehen Sie alle Vitamine, die in 100 Gramm Karotten enthalten sind. Vitamin B12 und Vitamin D gehören nicht dazu.

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank

Diese Mineralstoffe sind in Karotten enthalten:

Kalium (K): 160 mg

Natrium (Na): 28 mg

Chlorid (Cl): 59 mg

Calcium (Ca): 31 mg

Magnesium (Mg): 8,4 mg

Phosphor (P): 26 mg

Eisen (Fe): 0,2 mg

Jod (I): 1,6 µg

Zink (Zn): 0,1 mg

Quelle: Schweizer Nährwertdatenbank

Was bedeutet ATE und RAE? Die Einheiten erklärt

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) gibt für alle nötigen Vitamine und Mineralstoffe einen Tagesbedarf als Richtwert an. Diese werden teilweise in Äquivalenten angegeben – zum Beispiel bei Vitamin A und Vitamin E. Das liegt an den unterschiedlichen Wirkformen der Verbindungen. Für Vitamin A gilt Retinol als biologisch aktivste Wirkform, bei Vitamin E ist es Tocopherol.

Bei Vitamin A gibt es noch eine Besonderheit: Betacarotin kann im Körper zu Vitamin A umgewandelt werden und wird deshalb auch Provitamin A genannt. Es gibt verschiedene dieser Provitamine, weshalb Vitamin A als Retinolaktivitätsäquivalent (RAE) angegeben wird. Die Umrechnung lautet laut der DGE wie folgt:

1 μg Retinolaktivitätsäquivalent = 1 μg Retinol = 12 μg β-Carotin = 24 μg andere Provitamin-A-Carotinoide.

Karotten haben viel Vitamin A

Vitamin A gehört zu den fettlöslichen Vitaminen. Es kann im Körper gespeichert werden, braucht aber Fett als Transportmedium, um aufgenommen zu werden. Wer also rohe Karotten isst, um sich mit Vitamin A zu versorgen, sollte zusätzlich ein Brot mit Frischkäse oder Butter essen.

Mit nur 100 Gramm Karotten ist der Tagesbedarf bei Männern und Frauen fast erreicht. Für Vitamin A wurden folgende gesundheitsbezogenen Aussagen wissenschaftlich bestätigt:

trägt zur Erhaltung normaler Sehkraft bei

bei trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei

trägt zur Erhaltung normaler Haut bei

trägt zur Erhaltung normaler Schleimhäute bei

trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei

hat eine Funktion bei der Zellspezialisierung

Vor allem für das Hell-Dunkel-Sehen ist Vitamin A von Bedeutung. Bei einem Mangel kann es zu einer Nachtblindheit kommen.