Das Corona-Update vom 13. Dezember

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Diese Woche ist es soweit: Corona-Impfungen gibt es nun auch für Kinder zwischen fünf und elf Jahren. Spätestens am Mittwoch sollen die Impfzentren im Freistaat das Vakzin für die Jüngeren anbieten. Das Augsburger Impfzentrum startet schon am morgigen Dienstag mit den Kinderimpfungen. Dafür stehen in der Stadt zunächst 450 Impftermine zur Verfügung. Der Augsburger Impfkoordinator bittet Familien noch um Geduld und stellt für die kommenden Wochen weitere Termine in Aussicht.

Eltern stehen nicht nur vor einer großen Entscheidung, sondern vor allem auch vor vielen Fragen. Die wichtigsten Antworten finden Sie hier im Überblick: Corona-Impfung für Kinder: Das müssen Eltern jetzt wissen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Hausärzte sind wütend über Impfstoffmangel: "Totales Staatsversagen" Wer sich impfen lassen möchte, braucht Geduld. In den Arztpraxen gibt es Wartelisten, in den Impfzentren sind Booster-Termine Wochen im Voraus ausgebucht. Jetzt wird die Kritik schärfer.

Russischer Impfstoff: Wie geht es mit der Sputnik-Produktion in Illertissen weiter? Frühzeitig hat sich Bayern Optionen für den Kauf des russischen Impfstoffs gesichert. Doch dessen Produktion in Illertissen ist höchst fraglich. Zum Artikel.

Jugendliche leiden durch Corona öfter an psychischen Problemen. Der Stress und die Einschränkungen führen zu vollen Kinder- und Jugendpsychiatrien. Am Josefinum in Augsburg sind die Betten belegt. Wie eine Expertin die Lage einschätzt, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 6.531.606 Fälle verzeichnet, das sind 21.743 43 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 1.246.126 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3805 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 1022 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 134.541.383 Impfungen verabreicht. 60.398.417 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 72,6 Prozent. Vollständig geimpft wurden 57.879.290 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 69,6 Prozent (Stand 13.12.2021).

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Die Pandemie stellt Rettungskräfte vor Herausforderungen. Etwa, wenn Corona-Patienten auch ohne Symptome ins Krankenhaus wollen. Wie in der Leitstelle auf Anrufe reagiert wird.

Rettungsdienst im Corona-Einsatz: "Manche übertreiben, andere spielen Symptome herunter"

Intensivmediziner Christian Karagiannidis fordert, Maßnahmen wieder stärker an der Inzidenz auszurichten. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek ist skeptisch.

Intensivmediziner Karagiannidis: "Die Inzidenz war und ist der maßgebliche Frühindikator"

Joshua Kimmich blickt ernüchtert auf seine Impfskepsis zurück. Mit seinen Aussagen macht er aus einem guten Wochenende ein sehr gutes für den FC Bayern.

Joshua Kimmich über Impfskepsis: "Das schlechte Gewissen ist auf jeden Fall da"