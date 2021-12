Rettungsdienst im Corona-Einsatz: "Manche übertreiben, andere spielen herunter"

Plus Die Pandemie stellt Rettungskräfte vor Herausforderungen. Etwa, wenn Corona-Patienten auch ohne Symptome ins Krankenhaus wollen. Wie in der Leitstelle auf Anrufe reagiert wird.

Zu Beginn einer neuen Corona-Welle ist es immer besonders auffällig. "Die Leute bekommen ein positives Testergebnis und glauben, sofort ins Krankenhaus zu müssen", berichtet der Augsburger Leiter des Rettungsdienstes des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) in Augsburg, Lothar Ellenrieder. Die Mannschaften der Rettungsfahrzeuge sind dann quasi der erste Damm, der dafür sorgen muss, dass die Patienten die Kliniken nicht überspülen. Denn nicht jeder, der an Corona erkrankt, ist gleich ein Fall fürs Krankenhaus.