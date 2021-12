Heute beginnen die Kinderimpfungen gegen Corona in Augsburg

Viele Familien warten noch auf einen Termin für die Corona-Kinderimpfung. Stadt und Kinderärzte bitten um Geduld. Auch das Josefinum ist bei der Immunisierung mit im Boot.

Als die Stadt in der vergangenen Woche auf ihrer Webseite erstmals Corona-Kinderimpfungen ab fünf Jahren anbot, waren die freigeschalteten Termine im Impfzentrum an der Bürgermeister-Ulrich-Straße rasch vergeben. Auftakt ist an diesem Dienstag. Familien, die bislang vergeblich versucht haben, ein freies Zeitfenster zu ergattern, bittet der städtische Impfkoordinator Bernhard Maurmeir um Geduld. Für die nächsten Tage seien zunächst 450 Termine für Fünf- bis Elfjährige angeboten worden. "Wir wollen jetzt erst einmal schauen, wie viele Kinderimpfungen wir pro Tag schaffen, da wir mit einem höheren Zeitaufwand rechnen als bei den Erwachsenen." Aufgrund der in den nächsten Tagen gesammelten Erfahrungen würden dann weitere Termine unter www.augsburg.de/impfen offeriert. Laut Maurmeir könnten noch in dieser Woche kurzfristig die Kapazitäten erhöht werden, auf jeden Fall werde es für die nächsten Wochen weitere Termine geben.

Kinderimpfungen ohne Termin ab Mittwoch im Moritzsaal

Insgesamt bekommt die Stadt für die nächsten Wochen knapp 3000 spezielle Kinder-Impfdosen des Herstellers Biontech geliefert. Damit wird zum einen das Termin-Impfen im Impfzentrum abgedeckt, es werden aber auch noch zwei weitere Standorte versorgt. An der neuen Station im Moritzsaal (Moritzplatz 5) werden ab Mittwoch, 15. Dezember, ebenfalls Impfungen für Fünf- bis Elfjährige ohne Termin angeboten. Geöffnet ist dort von 8 bis 15.15 Uhr (außer Sonntag und Montag).

Des Weiteren ist ab 15. Dezember bei der Kinder-Immunisierung auch das Krankenhaus Josefinum in Oberhausen mit ihm Boot. Diese Termine können nach Angaben Maurmeirs ausschließlich über die städtische Webseite gebucht werden. Neben einer Online-Registrierung ist eine telefonische Terminbuchung möglich. Die Hotline des Impfzentrums mit der Telefonnummer 0821/789868-94 ist dienstags bis samstags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Wichtig: Das Kind muss in allen Fällen von mindestens einem Erziehungsberechtigten zum Impftermin begleitet werden. Bei zwei Erziehungsberechtigten muss das Einverständnis des Nichtanwesenden vorliegen.

Niedergelassene Kinderärzte impfen meist in ihrer Freizeit

Neben der Stadt werden auch die niedergelassenen Mediziner mit zahlreichen Fragen und Terminwünschen konfrontiert. "Das Interesse an den Kinderimpfungen ist hoch", sagt die stellvertretende Obfrau des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte in Nordschwaben, Anke Steuerer. "In allen Praxen werden jetzt Termine vergeben, und alle Praxen tun ihr Bestes, damit so viele Kinder wie möglich geimpft werden können", sagt sie. Allerdings bittet sie die Eltern auch um Geduld. "Man darf nicht vergessen, dass fast alle Kinderärzte die Corona-Impfungen neben dem Praxisbetrieb in ihrer Freizeit durchführen", sagt Steuerer. Das bedeutet, in den meisten Fällen würden Termine am Mittwochnachmittag und an den Wochenenden angeboten.

"Ich kann verstehen, dass viele Eltern möchten, dass ihre Kinder jetzt so schnell wie möglich die Impfung bekommen, schon alleine, damit das Bangen nach den ständigen Tests aufhört", sagt die Ärztin. "Aber aus medizinischer Sicht muss wirklich niemand nervös werden, wenn der Termin erst im Januar oder im Februar ist." Hinzu komme, dass während der Weihnachtsferien viele Kinderarztpraxen geschlossen hätten und die verbliebenen zusätzlich Vertretungen übernehmen müssten. Laut Steuerer haben viele Praxen gesonderte Hotlines eingerichtet oder andere Anmeldungswege geschaffen, um die reguläre Telefonnummer freizuhalten.

Aktuell empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) die Covid-Impfung allen Personen ab zwölf Jahren. Kindern im Alter von fünf bis elf Jahren mit Vorerkrankungen wird die Impfung ebenfalls empfohlen. Bei individuellem Wunsch können auch Kinder ohne Vorerkrankung immunisiert werden.