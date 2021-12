Russischer Impfstoff: Wie es um die Sputnik-Produktion in Illertissen steht

Plus Frühzeitig hat sich Bayern millionenschwere Optionen für den Kauf des russischen Impfstoffs gesichert. Doch dessen Produktion in Illertissen ist höchst fraglich.

Als im vergangenen Jahr alle Welt auf der Suche nach Impfstoffen gegen das Coronavirus war, fiel das Scheinwerferlicht plötzlich auch auf Schwaben: Ein Pharmaunternehmen mit Sitz in Illertissen kündigte im September des vergangenen Jahres an, die rettenden Vakzine herstellen zu wollen. Genauer: den russischen Impfstoff Sputnik V.