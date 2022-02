Das Corona-Update vom 8. Februar

Jeden Tag laufen etliche Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Das Echo auf Markus Söders Vorstoß, die einrichtungsbezogene Impfpflicht auszusetzen, ließ nicht lange auf sich warten: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält die Entscheidung für leichtsinnig und gefährlich. „Das ist ein vollkommen falsches Signal“, sagte er am Dienstag. Es gehe bei der Impfpflicht nicht um die Schikane des Personals, sondern um den Schutz gefährdeter Menschen. Doch für besonders problematisch hält er auch die Botschaft, die von dieser Entscheidung ausgeht.

CDU und CSU weisen die Kritik an Söder zurück. Nach der CSU hat auch die Schwesterpartei CDU einen Meinungswechsel vollzogen und fordert ebenfalls eine Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Der Grund: Es seien noch offene Fragen zu klären.

Was hinter der Wende von Söder und Merz steckt, analysiert Christian Grimm. Und Daniela Hungbaur kommentiert: "Markus Söder schadet mit seinem Ego-Trip der Impfkampagne".

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Heute wurden die Lockerungen beschlossen, die Ministerpräsident Markus Söder angekündigt hatte. Ob Gastro, Sport, oder Kultur - diese Regeln gelten in Bayern ab Mittwoch.

Die Pandemie ist in eine neue Phase eingetreten. Die Verantwortung für die eigene Gesundheit muss wieder stärker zurück in die Hände eines jeden Einzelnen gelegt werden, findet Margit Hufnagel. Warum? Das lesen Sie in ihrem Kommentar.

Die Sperrstunde in der Gastronomie fällt. Wirtinnen und Wirte dürfen bald wieder länger öffnen. Viele Gastronomen haben schon lange auf diesen Schritt gewartet - und auch die Gäste sind glücklich. Das sind die Reaktionen in Augsburg.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 11.287.428 Fälle verzeichnet, das sind 169.571 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 2.056.710 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 28.286 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden bisher 166.839.825 Impfungen verabreicht. 63.191.233 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 76,0 Prozent. Grundimmunisiert wurden 61.943.072 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 74,5 Prozent. Eine Booster-Impfung haben bundesweit bisher 45.307.550 Personen erhalten, das entspricht einer Quote von 54,5 Prozent. (Stand: 08.02.2022)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

