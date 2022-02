Wie Corona die Lieferketten von Unternehmen in der Region beeinträchtigt

Plus Die Corona-Krise beeinträchtigt Lieferketten vieler Unternehmen. Besserung ist nicht in Sicht. Wie der Sägeband-Spezialist Eberle aus Augsburg damit umgeht.

Mit dem Durchtrennen kennt man sich bei Eberle aus. Denn das Traditionsunternehmen aus Augsburg fertigt unter anderem Sägebänder. Produziert wird ausschließlich in Deutschland, exportiert aber werden weltweit 90 Prozent der Produkte. Und damit zu den durchtrennten Lieferketten, die auch Eberle seit Ausbruch der Pandemie zu schaffen machen.