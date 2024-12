Das sind die stärksten Geschichten 2024 in Aichach und Friedberg

Was war das für ein Jahr! Franz Beckenbauer stirbt, Nazis treffen sich in Potsdam, Taylor Swift geht auf eine sagenhafte Tour, Cannabis wird legalisiert, Trump gewinnt die Wahl, die Ampel zerfällt. Doch nicht nur auf der großen „Welt-Bühne“ war einiges los, sondern auch im Landkreis Aichach-Friedberg. Besonders für Aufregung gesorgt, hat das Treffen von Rechtsextremen in Dasing, das im Nachgang an die Berichterstattung über Potsdam bekannt wurde. Mitte des Jahres war das Wittelsbacher Land außerdem schwer von dem Hochwasser getroffen. Was darüber hinaus auffällt: Unsere Leserinnen und Leser lesen häufig menschliche (oder tierische) Schicksalsgeschichten. Wir haben eine Auswahl, über die stärksten Artikel aus dem Jahr 2024 getroffen.

