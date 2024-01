Ried-Baindlkirch

Wurstsemmel, Rüscherl und die Flippers: 60 Jahre Dorfdisco in Baindlkirch

Plus Die Musik hat sich verändert, das Boandl bleibt. Die älteste familiengeführte Disco in Deutschland feiert ein Jubiläum.

Von Christine Hornischer

„Es ist einfach unglaublich, wir werden unfassbare 60 Jahre alt“, begeistert sich Boandl-Chef Michael Ittlinger. Um den Geburtstag der Kultdisco in Baindlkirch gebührend zu begehen, hat sich die Familie Ittlinger überlegt, zweimal zu feiern. Am 13. Januar ab 17 Uhr soll die Generationen ab 25 Plus Jahren angesprochen werden. Am 20. Januar ab 17 Uhr steigt die Original-Party für alle Generationen ab 16 Jahre. „Wir machen zwei Geburtstagspartys, weil wir ansonsten die Gäste stapeln müssten“, freut sich „der Mike“, wie den Boandl-Chef alle nennen.

Seit 1964 betreibt die Familie Ittlinger die Diskothek Boandl in Baindlkirch. Somit ist das Boandl die älteste familiengeführte Disco in Deutschland. Und der 75-jährige Boandl-Chef legt auch heute noch auf zwischen Glitzerkugel und hölzernem DJ-Pult. Den Slogan von damals sagt Mike auch heute noch ins Mikro: „Zwischen Moskau und dem Wilden Westen ist „Boandl' immer noch am besten".

