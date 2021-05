Das Corona-Update vom 12. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Impftermine für alle! So wenigstens klingt die Ankündigung der bayerischen Staatsregierung, dass in den Arztpraxen ab kommender Woche unabhängig von der Priorisierung geimpft werden dürfe. Bislang galt dies allein für die Impfstoffe von Astrazeneca und Johnson & Johnson. Einen entsprechenden Beschluss hat auch die baden-württembergische Regierung gefasst.

Formal stehen damit zwischen den Menschen und ihrer Impfung keine Hindernisse mehr. Nur: Ohne zusätzlichen Impfstoff geht es damit auch nicht schneller voran. Was bringt die Freigabe dann überhaupt? Bleiben jetzt bislang nicht geimpfte Risikogruppen auf der Strecke? Und ab wann kann ich mit einem Impftermin rechnen? Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten gesammelt.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

IHK-Präsident Andreas Kopton kritisiert das Corona-Management der Politik scharf . Diese habe aus seiner Sicht nie eine Alternative zu Lockdown und Ausgangssperren gesucht, so Kopton, der das mit einem Geltungsbedürfnis von Politikern in Verbindung bringt. Die Wirtschaft zeige sich gespalten: Während es der Industrie bereits wieder gut gehe, ist etwa der Tourismus im Allgäu immer noch hart betroffen.

. Diese habe aus seiner Sicht nie eine Alternative zu Lockdown und Ausgangssperren gesucht, so Kopton, der das mit einem Geltungsbedürfnis von Politikern in Verbindung bringt. Die Wirtschaft zeige sich gespalten: Während es der Industrie bereits wieder gut gehe, ist etwa der Tourismus im Allgäu immer noch hart betroffen. Vor Pfingsten wird es wohl keine weiteren Lockerungen in Augsburgs Schulen geben. Das immer noch hohe Infektionsgeschehen in der Stadt lässt dies noch nicht zu. Zwar zeige der Trend der Neuinfektionen nach unten, schwanke aber noch zu stark, so das Gesundheitsamt. Voraussetzung für Lockerungen sind stabile Infektionszahlen unter bestimmten Schwellenwerten.

Das immer noch hohe Infektionsgeschehen in der Stadt lässt dies noch nicht zu. Zwar zeige der Trend der Neuinfektionen nach unten, schwanke aber noch zu stark, so das Gesundheitsamt. Voraussetzung für Lockerungen sind stabile Infektionszahlen unter bestimmten Schwellenwerten. Immer mehr Menschen versuchen, sich bei der Corona-Impfung vorzudrängeln. Bis zu 350 in der Woche werden allein in München erwischt. Patientenschützer kritisieren, dass dies noch immer nicht geahndet werde. Dadurch sei im Vorteil, wer dreist genug sei. Besonders problematisch: Viele Risikogruppen, denen im Falle einer Infektion mit viel höherer Wahrscheinlichkeit ein schwerer Verlauf droht, sind noch nicht geimpft.

Die Zahlen:

Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.548.285 Fälle, das sind 14.909 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 618.178 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2232 mehr als am Vortag.

In Deutschland haben inzwischen 28.516.504 Menschen mindestens ihre Erstimpfung erhalten, das ergibt eine Impfquote von 34,3 Prozent. Vollständig geimpft wurden 8.320.680 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 10,0 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Oberhausen gilt als ein Stadtteil, in dem überdurchschnittlich viele sozial schwache Menschen unterschiedlicher Nationalitäten leben. Wie hier das Thema Corona gesehen wird.

Zwischen Vorsicht und Impf-Weigerung: So trifft Corona Oberhausen

Abi-Mottos sind witzige, oft provokative Wortspiele. Heuer befassen sich viele in Augsburg und Umgebung - wie sollte es ander sein - mit Corona.

CoronAbi und ABIontech: Das sind die Abi-Mottos im Corona-Jahr

Die Corona-Inzidenz in Augsburg fällt laut RKI auf 161,8. Derweil gibt es 88 neue Corona-Fälle in Augsburg.

Corona in Augsburg: Inzidenzwert sinkt unter die Grenze von 165

Bilder zeigen: Menschen stehen bei der Einreise dicht an dicht. Ein 60-Jähriger übt nun scharfe Kritik an Flughafen und Polizei. Was die Betroffenen sagen.

Vorwürfe gegen den Allgäu Airport: Fluggast schildert "unfassbare Szenen"

Gute Nachricht für den Landkreis Aichach-Friedberg: Im Rahmen einer Sonderzuweisung erhält er 800 Dosen des Vakzins von Johnson & Johnson.

Landkreis Aichach-Friedberg bekommt 800 Extra-Impfdosen von Johnson & Johnson

Der Autobauer will seinen Aktionären knapp zwei Euro pro Aktie ausschütten. Dabei profitierte BMW kräftig vom Kurzarbeitergeld und dem Kaufbonus für E-Autos.

Bekommen BMW-Aktionäre ihren Bonus vom Steuerzahler?

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.