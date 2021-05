CoronAbi und ABIontech: Das sind die Abi-Mottos im Corona-Jahr

Abi-Mottos sind witzige, oft provokative Wortspiele. Heuer befassen sich viele in Augsburg und Umgebung - wie sollte es ander sein - mit Corona.

Ein Abi-Motto braucht nur wenige Zutaten: Es muss ein kurzer Spruch sein, am besten ein Wortspiel mit Abi. Wenn er dann noch aussagt, dass der Jahrgang, der jetzt Abitur macht, besonders chaotisch, partybegeistert und schulscheu war, umso besser. Der Schulleiter sollte mit den Augen rollen oder sogar mit den Zähnen knirschen, aber ihn nicht verbieten.

Auch heuer provozieren einige Schulen in Augsburg und Umgebung ganz klassisch mit Alkohol-Wortspielen wie "BacABI 12 Jahre Rum" (Maria-Ward-Gymnasium) oder aber der Freude über das Ende der Schulzeit: "ABIcetamol, der Schmerz hat ein Ende" (Schmuttertal-Gymnasium Diedorf). Manchmal greifen Abiturienten in ihrem Motto aber auch aktuelle Ereignisse und Moden auf. So beziehen sich die Schüler am Gymnasium Wertingen auf die modischen Plastik-Schlappen von Adidas, genannt Adiletten. Ihr Spruch ist: "ABIletten, mehr Streifen als Punkte".

Corona-Impfstoffe und Online-Unterricht werden in Abi-Mottos aufs Korn genommen

Aber es ist nun einmal 2021 und nichts hat das Leben der Abiturienten so sehr aus der Bahn geworfen wie Corona. Naheliegend ist da, dass sie dem Virus auch ihren Abi-Spruch widmen. Am Gymnasium Friedberg heißt das Motto zum Beispiel ganz minimalistisch "CoronAbi". Das Stetten-Institut in Augsburg schafft es sogar, die Pandemie miteinzubeziehen und gleichzeitig partybegeistert zu wirken: "Die Schule war öfter dicht als wir". Dasselbe Motto wählt auch das Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen, allerdings mit dem Zusatz "Abidemie". Im Augsburger Gymnasium Maria Stern, wo der Online-Unterricht über Video-Anrufe im Programm Teams lief, ist der Spruch etwas versöhnlicher: "Nicht ohne mein Team(s)".

CoronABI: Die witzigsten Abi-Sprüche 1 / 10 Zurück Vorwärts CoronABI - Systemrelevant statt Klausurrelevant

Wir hamstern Bier statt Klopapier

CoronABI - Wir gehen viral

AbiZeneca: Am Ende doch noch zugelassen

1,0 hat hier nicht mal der R-Wert

How to get Abi online (fast)

CoronABI: Schwänzen auf Anweisung

Und es hat Zoom gemacht

CoronABI: Unsere Stimmung ist ansteckend

Nicht ohne mein Team(s)

Im Internet finden sich ganze Sammlungen von Corona-Abisprüchen. Zum Beispiel "Mit Abstand die Besten!" oder "Abi allein zu Haus". Kreativ nehmen Oberstüfler dabei alles aufs Korn, auch die verschiedenen Impfstoffe. "ABIontech: Endlich kommen wir auf den Markt" und "AbiZeneca: Am Ende doch noch zugelassen" sind Mottos, die in ein paar Jahren hoffentlich keiner mehr versteht. Irgendwo ist es ja ein gutes Zeichen, dass Schüler auch in Pandemie-Zeiten aus allem einen Witz machen können. Schließlich hat dieser Abiturjahrgang mit Zoom und Wechselunterricht eine Menge durchgemacht. Darum tragen manche Schüler mit stolz den Spruch "CoronAbi – nichts konnte uns stoppen."

